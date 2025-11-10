Los 9 jugadores de River que cumplieron ciclo luego de la derrota ante Boca en el Superclásico es el título

La derrota de River contra Boca en el Superclásico caló hondo en Núñez. Es que, además de estirar la mala racha en el semestre y complicarlo en la clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual, dejó a Marcelo Gallardo y sus jugadores en el foco de la tormenta.

Es que, tras la renovación de su contrato, el entrenador deberá hacer una limpieza de plantel de cara a la temporada que viene, y en este contexto hay nueve jugadores que ya cumplieron su ciclo futbolístico, por lo que se marcharían de la institución en el próximo mercado de pases. A estos, se les suma Federico Gattoni, quien regresará a Sevilla tras la finalización de su préstamo.

Los 9 jugadores de River que cumplieron su ciclo tras la derrota ante Boca

Miguel Borja

El delantero colombiano vence su contrato en diciembre y no será renovado. A lo largo del año tuvo bajísimos rendimientos, por lo que entró en el foco de las críticas. Fallas claves durante la temporada sentenciaron su boleto de salida en la institución, y todo se terminó de cerrar tras el penal fallado ante Gimnasia.

8 fueron los goles que convirtió el colombiano en 48 presentaciones en el año. Además, en el medio de esto, tuvo una seguidilla sin convertir de 15 partidos consecutivos. Vélez y los compromisos que tendrán en el cierre del Torneo Clausura serán sus últimas presentaciones con la camiseta de River.

Paulo Díaz

Tres perder el puesto con Rivero, el chileno volvió a la titularidad ante Boca y tuvo una pobre presentación al quedar mal parado en la jugada del primer gol del Xeneize y luego por dejar pasar la pelota en la jugada en la que Ramírez pitó penal de Armani a Giménez, pero que finalmente anuló el VAR.

Durante sus seis años en River el defensor fue criticado por fallas en momentos claves de la temporada y es por eso que cumplió un ciclo en la institución. Si bien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, ante una oferta que satisfaga las necesidades del club se marchará.

Fabricio Bustos

Llegó a mediados de 2024 y nunca pudo ganarse el puesto. Entre lesiones musculares y flojos rendimientos, el ex Independiente quedó relegado a ser suplente de Gonzalo Montiel. A lo largo del año tuvo poca participación y el hincha lo marcó luego de un error en la derrota ante Deportivo Riestra.

Su situación contractual es compleja, ya que luego de la inversión de River para ficharlo y firmar un contrato a largo plazo hasta fines de 2027, el club buscará transferirlo por una cifra similar. Además, desde el entorno del futbolista están buscando una oferta para cambiar de aires.

Enzo Pérez

El capitán de River perdió el puesto luego de la eliminación contra Palmeiras debido a una lesión de rodilla y desde su regreso no volvió a jugar. Desde su vuelta al club a principios de este año no estuvo a la altura futbolísticamente, por lo que todo indica que no seguirá para el próximo año.

Su contrato termina el 31 de diciembre de este año, y es por eso que desde la dirigencia del Millonario no se comunicaron para renovar el mismo. De esta manera, ya puede negociar con cualquier club para sumarse como agente libre a partir del 1° de enero de 2026.

Ignacio Fernández

Rotó entre titulares, suplencias y momentos de no entrar en el banco durante toda la temporada. Las veces que le tocó jugar buscó hacerse cargo del equipo, aunque no mostró el nivel esperado tanto por el hincha como por el cuerpo técnico. Tal es así que ante la necesidad no ingresó contra Boca.

Al igual que Borja y Enzo Pérez, su contrato finaliza a finales de este año. Cuando termine la temporada se reunirá con Gallardo para charlar de cara al año que viene. Si acepta tener un rol secundario podría marcharse, mientras que si no lo hace, se irá con el pase en su poder.

Milton Casco

Desde la llegada de Acuña casi no volvió a jugar y las pocas veces que las hizo no estuvo al nivel de años anteriores. Relegado en la consideración, el futbolista que más años lleva en el club cumplió un ciclo ya que terminará su contrato el próximo 31 de diciembre y no sería renovado.

19 partidos disputó durante todo el año contando tanto competencias nacionales como internacionales. En los mismos, no convirtió goles, repartió dos asistencias y recibió dos tarjetas amarillas.

Gonzalo Martínez

El Pity tuvo un año para el olvido. Debido a distintas lesiones musculares, el mediocampista ofensivo estuvo más afuera que adentro de la cancha y cuando tuvo acción no mostró el nivel que tuvo durante 2024, donde fue una pieza clave de recambio para Gallardo.

Al igual que los experimentados del plantel, el mediocampista que regresó al club a mediados de 2023 se marchará con el pase en su poder, debido a que no es prioridad para Gallardo y no se le renovará el contrato, cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de este año

Maximiliano Meza

El volante que llegó a mediados del año pasado desde Rayados de Monterrey se lesionó de gravedad en el Superclásico y volvió a sumar otro inconveniente físico. Su paso está marcado más por lesiones que por el rendimiento dentro del campo de juego.

Si bien tiene contrato con el club por un año más, hasta el 31 de diciembre del año que viene, el mediocampista de 32 años podría marcharse en caso de que llegue una oferta que le permita al Millonario recuperar parte de la inversión que hizo por él.

Matías Galarza

El ciclo cumplido más rápido del plantel. El paraguayo se incorporó a River en el último mercado de pases y nunca estuvo a la altura de lo esperado. En el Superclásico volvió a jugar después de estar ausente por decisión técnica, no tuvo buen nivel y erró un gol en el área chica que significaba el descuento.

Debido a este bajo rendimiento, el mediocampista que es citado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay, podría irse del club en el próximo mercado de pases en caso de que llegue una oferta similar a la cifra que pagó el Millonario por él.

En síntesis

Nueve jugadores, más Federico Gattoni (fin de préstamo), dejarán a River Plate en el próximo mercado tras la derrota ante Boca.

(fin de préstamo), dejarán a River Plate en el próximo mercado tras la derrota ante Boca. Miguel Borja y Enzo Pérez no renovarán sus contratos, que vencen en diciembre , siendo el penal fallado de Borja ante Gimnasia un punto clave.

y no renovarán sus contratos, que vencen en , siendo el penal fallado de Borja ante Gimnasia un punto clave. Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza se marcharían ante ofertas, a pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2027 (Díaz y Bustos) y diciembre de 2026 (Meza).

