Luego de lo que fue el empate 0 a 0 ante Atlético Tucumán, en el que Esequiel Barco erró un penal y tuvo un cruce con Miguel Borja por la ejecución del mismo, el delantero colombiano apareció en sus redes sociales, en donde le dejó un mensaje de apoyo al volante ofensivo.

“Todo mi apoyo para Esequiel Barco!! Sabemos y reconocemos el talento que Dios te dió y lo importante que eres para nosotros…Esto es fútbol, y estas cosas nos hacen más fuertes”, escribió el Colibrí, junto a una foto con el futbolista de 24 años en la que lo abraza celebrando un gol ante Colón de Santa Fe.

Esta es la segunda muestra de apoyo del colombiano al volante ofensivo, ya que cuando terminó el primer tiempo en Tucumán, mientras Barco caminaba rumbo al vestuario con la cabeza gacha y los ojos llorosos por la frustración, Borja se acercó para darle un abrazo y consolarlo.

Además, Franco Armani, el capitán del equipo habló luego del partido, al igual que Martín Demichelis, y ambos apoyaron públicamente al jugador, destacando sus virtudes, tal como también lo hizo Ariel Ortega, quien publicó un posteo en su cuenta de Instagram con un mensaje para él.

“Son cosas del partido. Hay que dejarlo de lado y mirar para adelante. Yo creo que cualquiera puede errar un penal. No era el momento de decirle algo a Barco en pleno partido, tampoco en el entretiempo. Se hablará después. No hay que generar un entorno grande respecto a eso. Erró dos penales pero son cosas del fútbol. Hay que apoyarlo porque debe estar triste, pero la idea es apoyarlo y que siga como lo está haciendo que es muy importante para nosotros”, comentó Armani, mientras que Demichelis agregó que: “Es un gran chico y tiene que saber manejar las emociones. Pidió disculpas porque no es egocéntrico ni piensa solo en él. De todo se aprende y seguramente hoy se lleve una gran experiencia”.

La situación de Esequiel Barco que generó el enojo de Demichelis

Pasado los 25 minutos de la primera mitad, River tuvo un penal a favor que le daba la posibilidad de abrir el marcador, y quien tomó la responsabilidad de ejecutarlo fue Esequiel Barco, quien primero tuvo una fuerte discusión con Borja para luego acomodar la pelota en el punto penal.

Luego de errar el primer remate, el VAR llamó al árbitro Nazareno Arasa para que se patee de vuelta por una invasión de campo de Francisco Flores, y allí Demichelis dio la orden de que sea Borja el encargado de patear, pero Barco se negó, disparando nuevamente el penal, que esta vez salió por encima del travesaño.

Molesto por la situación, el entrenador del Millonario mandó a entrar en calor al juvenil Franco Mastantuono, e hizo que ingrese en el entretiempo en lugar de Barco, que ingresó al banco de suplentes con lágrimas en los ojos.