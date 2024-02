En una noche en la que le salió todo y más, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, River ganó, gustó y goleó en el Más Monumental por 5 a 0 ante Vélez, gracias a un doblete de Facundo Colidio y un triplete del colombiano Miguel Borja.

Una vez finalizado el encuentro, el delantero del Millonario que convirtió su primer hattrick con esta camiseta y que lleva 5 goles en los primeros tres partidos del torneo, tuvo un gran gesto con un hincha presente en el estadio que minutos después fue viralizado en las redes sociales.

Cuando se marchaba para el vestuario a celebrar esta victoria junto a sus compañeros con la pelota que se llevó por su triplete, Borja frenó en el banco de suplentes local y junto a un utilero abrió una valija para sacar una de sus camisetas de entrenamiento y regalársela a una familia que le escribió en un cartel que querían su casaca.

Borja habló sobre su partido

Tras haber sido elegido como la figura de este partido por sus tres goles, el colombiano habló con la transmisión del partido, en ESPN Premium, y allí se mostró contento por su primer hattrick en el Millonario.

“Son momentos especiales, no siempre se marca de a tres. Estoy agradecido con Dios y los compañeros, que nos vamos contentos a casa”, tiró el delantero que transcurridas tres fechas de la Copa de la Liga es el máximo goleador con 5 tantos, siendo el único futbolista en marcar en todos los encuentros que disputó. Además, contando los amistosos de pretemporada, sus números aumentan, ya que allí metió 2 goles en 2 compromisos, por lo que en lo que va del 2024, lleva 7 anotaciones en 5 partidos.

Demichelis elogió el partido de Borja

En conferencia de prensa, el entrenador del Millonario fue consultado por el nivel que viene mostrando el delantero colombiano, y allí no escatimó en elogios. “Miguel se siente protagonista, necesita ese apoyo y esa confianza. Se lo merece porque está trabajando bien y no se puede relajar. Es el mejor ‘9’ del fútbol argentino. Me pone muy feliz porque se sacrificó y queríamos que se quede. Ojalá que nos dé muchísimos más goles”, sentenció.

Los números de Miguel Borja en River

Desde su llegada a la institución de Núñez a mediados del 2022, el Colibrí disputó un total de 64 partidos, en los que anotó 28 goles y aportó 5 asistencias. Además, se consagró campeón dos veces a nivel local.