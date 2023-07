Que Racing no haya querido hacer un pasillo que créannos no van a lograr imponer como costumbre en el fútbol argentino no le impidió a River seguir celebrando el título de Liga Profesional que ya había conquistado semanas atrás con su triunfo sobre Estudiantes y que este viernes tuvo un disfrute especial por tratarse del cierre del torneo y hacer también de previa al inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

El Millonario tenía montada una verdadera fiesta para su gente que también se revalorizó con una victoria contundente, aunque ajustada en el marcador de 2-1, que prueba que llega en un gran momento futbolístico al tramo final del certamen continental, incluso cuando viene de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Talleres.

En medio de esos festejos, ya finalizado el encuentro ante La Academia, Esequiel Barco que ha sido una de las grandes figuras de River en el año soltó una frase que hizo delirar a los hinchas. “¿Te quedaste con las ganas, no? ¿La querés?”, dijo mostrando a cámara el trofeo de campeón.

¿Pero a quién estuvo dedicada la frase del exjugador de Independiente y Atlanta United? Meses atrás, Darío Benedetto había utilizado la misma frase tras la coronación en octubre del año pasado, también como campeón del fútbol argentino.

Más recientemente fue Talleres de Córdoba el que reflotó la frase en las redes sociales para chicanear justamente a River después de eliminarlo en dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Cómo terminó River en la tabla de la Liga Profesional

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 River Plate 61 27 19 4 4 50 20 +30 2 Talleres (C) 50 27 14 8 5 42 23 +19 3 San Lorenzo 46 26 12 10 4 23 11 +12 4 Estudiantes (LP) 45 27 12 9 6 35 24 +11 5 Defensa y Justicia 42 27 12 8 7 36 23 +13 6 Lanus 42 26 11 9 6 36 27 +9 7 Rosario Central 41 27 10 12 5 36 29 +7 8 Boca Juniors 41 26 12 5 9 31 24 +7 9 Argentinos 40 27 11 7 9 31 22 +9 10 Godoy Cruz 38 26 10 8 8 33 30 +3

Los próximos partidos de River

Finalizada su participación en la Liga Profesional que lo coronó como campeón, River deberá afrontar ahora la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Brasil, cuyo partido de ida se disputará este martes primero de agosto en el Monumental y la revancha el martes 8 en Porto Alegre.

Mercado de pases de River Plate 2023