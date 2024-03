Ustedes saben que a mí me gusta hacer el contra. Bueno, voy a hacer el contra una vez más con el caso Demichelis.

¿Qué dicen todos mis colegas? Que a Micho, el hincha de River no lo quiere, que no la va a dar vuelta, que no entró, que no hay piel, que nunca va a ser ídolo. Y obviamente que no como vidrio, no soy tonto. Y sé que todas esas cosas pasan, son ciertas. Que está bajo la lupa por cómo se viste, por lo que dice, por los cambios, por cómo juega el equipo…

Pero no nos olvidemos que Demichelis ya logró lo más difícil. Se fue Napoleón, el ídolo más importante de las últimas décadas y tal vez de la historia de River, y a los seis meses el hincha de River cantaba “De la mano de Demichelis la vuelta vamos a dar”.

Entonces, eso que consiguió Micho fue muy groso. ¿Por qué lo consiguió? Porque el equipo en la Liga Profesional 2023 era una maquinita. Con De la Cruz jugaba muy bien y logró un volumen de juego tan alto como los mejores River de Gallardo.

Salió campeón y le ganó a Boca. Ahora, ¿qué le faltó a Demichelis? Además del carisma que tenía el Muñeco, porque eso -como dice mi amigo Alejandro Fantino- no se baja de internet, no lo va a tener nunca.Demichelis nunca va a ser Gallardo. Le faltó hacer un equipo copero.

¿De qué se enamoró el hincha de River con Gallardo? De ganarle a Boca metiendo huevos en la Libertadores y en Brasil. De ir a La Bombonera y cagar a patadas a Boca con Ponzio, Maidana, Vangioni y Mercado. Aprendió eso el hincha de River con Gallardo.

Entonces, ¿qué tiene que cambiar Micho?: Tiene que hacer un equipo copero. Debe ganarle a Estudiante la Supercopa, ganar la Copa de la Liga en los mano a mano, ganar la Copa Argentina y, sobre todo, la Libertadores.

Demichelis nunca va a ser un ídolo de la dimensión de Napoleón, pero puede estar en la historia. La puede dar vuelta. Puede ser querido y ovacionado otra vez. Puede volver a sonar como aquella noche en el Monumental.

Para eso, lo que tiene que hacer Micho es un equipo, que no juegue tan bien, pero que sea copero, con huevos, como hizo Gallardo.