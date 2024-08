Desde su retorno al banco de suplentes de River Plate, Marcelo Gallardo ha demostrado una gran ambición a la hora de los refuerzos. Así fue como fue clave para las llegadas de Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza. Y ahora solicitó el arribo de Marcos Acuña.

Pero, lejos de conformarse con eso, el Muñeco va por más. Claro, al mismo tiempo debe hacer una limpieza de un plantel profesional muy extenso. Y por ello comenzó por bajarles el pulgar a Augusto Batalla y Manuel Guillén, dos que volvieron de sus respectivos préstamos.

Sin embargo, la depuración del plantel no se detendrá allí. Por el contrario, según informó La Página Millonaria en la jornada de hoy, hay otros tres nombres propios que son prescindibles para el cuerpo técnico de Gallardo, por lo que podrían marcharse de forma inminente.

Se trata de Federico Gattoni, Franco Carboni y Nicolás Fonseca. Lisa y llanamente, tres jugadores que, desde el arribo de Gallardo a la institución del barrio porteño de Núñez, no han sumado minutos y parecen encontrarse completamente relegados.

Nicolás Fonseca, muy cuestionado por los hinchas.

No es un detalle menor que los dos primeros llegaron al club en este mercado de pases: Gattoni tuvo algunos minutos pero no expuso sus mejores rendimientos, mientras que Carboni no ha contado con la confianza ni de Martín Demichelis ni del Muñeco.

Paralelamente, Fonseca recaló en River a comienzos de este año. Sin embargo, el mediocampista central uruguayo no ha mostrado estar a la altura de las exigencias del Millonario y ha quedado por detrás de Matías Kranevitter, Felipe Peña Biafore y Rodrigo Villagra.

Como consecuencia de ello, restará esperar para ver qué sucede con estos tres jugadores teniendo en cuenta la enorme cantidad de elementos que tiene River dentro de su plantel y lo poco que han logrado seducir los mencionados a Gallardo.

