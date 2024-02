Por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, River Plate sumó este miércoles su primer triunfo en el torneo. El Millonario había arrancado con un empate con gusto amargo ante Argentinos Juniors en el Monumental, pero hoy la historia fue diferente ante Barracas Central.

En el Estadio Claudio Chiqui Tapia, los dirigidos por Martín Demichelis trabajaron para llevarse los tres puntos y lograron el objetivo. Fue recién en el complemento que se les abrió el arco a los del club de Núñez. Miguel Borja abrió la cuenta con un cabezazo y, a 10 del final, Agustín Ruberto tuvo su bautismo de gol.

La joya de 18 años entró en la segunda parte y sentenció la historia con un potente remate cruzado desde la puerta del área. Tras el partido, Demichelis destacó la labor de su equipo en la conferencia de prensa, pero también analizó el estado del plantel y los movimientos pendientes del mercado de pases.

Sobre el final del ida y vuelta con los periodistas, el entrenador se refirió a la situación de Luciano Rodríguez, uno de los máximos anhelos del Millo en este período de transferencias.

“Lo conozco a través de la televisión. No me voy a comprometer por un nombre al cual no conozco en presencia y jugar con su persona. El esfuerzo que está haciendo la secretaría técnica de la institución es enorme para que terminemos haciendo un grandísimo plantel“, comenzó al respecto el DT.

Feyenoord se bajó de la carrera por Luciano Rodríguez

Cuando todo hacía indicar que el jugador uruguayo se iría a los Países Bajos, la operación se cayó este miércoles. Así, se reflotó la posibilidad de que River vuelva a ponerse en contacto con su representante y con Liverpool, dueño de su pase.

Sin embargo, para concretar su arribo, los de Núñez deberían desembolsar una cifra cercana a los 10 millones de dólares para quedarse con la mayoría de su pase. Es que Feyenoord lo tuvo casi abrochado por 15. Las próximas horas serán cruciales.