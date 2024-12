Los 4 jugadores que no renovaron su contrato con Independiente y se van para 2025

Se terminó el año para Independiente, que afrontó muchísimos inconvenientes económicos, donde Julio Vaccari tuvo que esperar mucho tiempo para que FIFA les habilitara a los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases dado a que las deudas agobiaban a Néstor Grindetti y compañía.

Ahora que la situación está acomodándose y en el Rojo lograron la clasificación a la Copa Sudamericana 2025, el entrenador pudo mantener a Ignacio Maestro Puch (renovaron el préstamo con Atlético Tucumán) e Iván Marcone (prolongó su vínculo hasta fines de 2025) perderá a cuatro futbolistas porque no se les renovaron los respectivos contratos. Y si bien están buscando refuerzos, las salidas se sienten mucho.

Julio Buffarini

El lateral derecho de 36 años no fue tenido en cuenta por Julio Vaccari, y desde la dirigencia decidieron no prolongar su vínculo. Ahora busca un nuevo rumbo, donde San Miguel y Ferro Carril Oeste están interesados en contratarlo. Disputó un total de 8 partidos, donde no convirtió goles ni aportó asistencias.

Julio Buffarini se marchó de Independiente.

Joaquín Laso

A pesar de sus flojos rendimientos, Julio Vaccari le pidió a los directivos de Independiente que mantuvieran a Joaquín Laso. Pero los problemas económicos que hubo con su representante, además de que su continuidad provocaría un costo político muy grande, impidieron que siguiera. Convirtió 4 goles y aportó 2 asistencias en 92 partidos disputados.

Joaquín Laso se marchó de Independiente.

Damián Pérez

Damián Pérez tuvo muchísimos altibajos en Independiente, y decidieron que su contrato no fuera prolongado. Luego de 50 partidos (no hizo goles ni brindó asistencias), el ex Xolos de Tijuana se despidió de los hinchas a través de un posteo en su cuenta de Instagram: “Dos años hermosos que fue defender esta camiseta gigante, donde bien o mal pero siempre dejando hasta la última gota… Gracias a mis compañeros, a la gente que trabaja en el club y a los hinchas del Rojo por hacerme sentir uno más desde el primer día”, exclamó.

Damián Pérez se marchó de Independiente.

Alex Luna

Tras completar 31 partidos (marcó 3 goles y no aportó asistencias), Alex Luna se vuelve hacia Atlético Rafaela. El futbolista no pudo prolongar su préstamo, pero tampoco buscaron ejecutar la opción de compra, fijada en 800 mil dólares por el 50% de su ficha.

Por medio de una publicación en Instagram, el mediocampista de 20 años le habló a todos los hinchas, como así también a los directivos e integrantes del cuerpo técnico: “Hoy le tengo que decir MUCHAS GRACIAS al Club Atlético Independiente y a todos los que confiaron en mí dentro del club para dar un salto enorme en mi carrera, por hacerme cumplir mi sueño que era poder jugar en primera, pero nunca me imaginaba hacerlo en un club tan grande como este. Pasamos momentos hermosos junto a mi familia, del día 1 recibiendo el cariño de la gente, que fue el plus que me daban para seguir este último tiempito que no fue el que esperaba. Quiero que sepan que dejé la vida por esta camiseta en todo momento. GRACIAS DIABLOS”, vociferó.

Alex Luna se marchó de Independiente.

¿Cuándo empieza la pretemporada de Independiente?

Julio Vaccari citó a todo el plantel de Independiente para comenzar con la pretemporada a partir del viernes 3 de enero de 2025. Los primeros trabajos se darán en el predio ubicado en Villa Domínico, pero luego se trasladarán hacia Uruguay para afrontar la Serie Río de la Plata 2025, en la que disputará dos partidos amistosos.

El martes de 14 de enero tendrá que medirse ante Olimpia (Paraguay), a partir de las 22, en el estadio Campus Maldonado, mientras que el sábado 18 del mismo mes chocará contra Defensor Sporting (Uruguay), a la misma hora, pero en el estadio Luis Franzini de Montevideo.

