El hincha de River se desayunó con una noticia impactante de cara al próximo mercado de pases, cortesía del periodista Jorge Barril. “Lucas Alario tiene todo arreglado con la dirigencia de River para emprender su vuelta”, dijo el reconocido relator de ESPN a través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter).

Si bien todavía no se conocen los detalles de la operación con la que el conjunto de Núñez concretaría la vuelta del Pipa, Barril agregó que “el Frankfurt pactó con sus pares del Millonario el regreso de lujo para 2024”. Esto nos deja dos caminos: una compra del pase o un préstamo por una determinada duración.

El nacido en Tostado llegó a las Águilas a mediados de 2022, luego de que el club alemán abonara 6,5 millones de euros para que Alario active su cláusula de rescisión, y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2025, por lo que todavía le resta año y medio de vínculo laboral con el Eintracht.

No obstante, cabe aclarar que es tan solo un rumor que comenzó a tomar fuerza tras la información difundida por un periodista de ESPN de gran relevancia y nadie desde River ha confirmado tanto el interés como las negociaciones avanzadas para repatriar al exjugador de Colón.

Alario podría volver a River tras una escandalosa salida en 2017

Hace poco más de seis años, el Bayer Leverkusen aterrizó con fuerza en Argentina sobre el cierre del mercado de pases invernal en el ámbito local. Las primeras ofertas que realizó el conjunto alemán no sedujeron a River, que quería retener a su figura ya que no tenía tiempo de maniobrar en busca de un reemplazante. No obstante, el jugador metió presión interna y tuvo un accionar casi imperdonable.

Es que el Pipa se sometió a una revisión médica junto al Leverkusen para convertirse en refuerzo mientras ambos clubes estaban en plena negociación. Para colmo, cansado de dar vueltas, el combinado alemán decidió pagar la totalidad de la cláusula de rescisión y pudo liberar el contrato del de Tostado para que finalmente se marche a la Bundesliga.

Pocos hinchas de River pudieron perdonar aquella actitud de Alario, pero con el tiempo la herida fue sanando y el propio delantero siempre intentó mantenerse en contacto con los fanáticos del Millo a través de sus redes sociales. Es así que casi ninguno de ellos se opone a una posible vuelta en el mercado de pases inicial de 2024.

Los números de Lucas Alario en River

Hasta su polémica salida en 2017, Lucas Alario disputó 82 partidos con la camiseta de River y supo marcar 41 goles, dejando un impresionante promedio de 0,5 anotaciones por encuentro. ¿El más importante? Posiblemente el que le anotó a Tigres en el Monumental para abrir el marcador en la vuelta de la final de la CONMEBOL Libertadores 2015.

Además de la Copa, el delantero guarda en su vitrina un trofeo de la CONMEBOL Recopa (2016), una Copa Suruga Bank (2015) y dos Copa Argentina (2016 y 2017). Un paso repleto de gloria que, de confirmarse el rumor que anda dando vueltas, probablemente Alario busque repetir. ¿Se dará?