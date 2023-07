Facundo Colidio protagoniza una de las grandes novelas del mercado de pases debido a que su pase se encontró en disputa entre Boca y River y tanto él como su entorno eligieron seguir las negociaciones con el Millonario antes que con el Xeneize pese a que el conjunto de Brandsen 805 fue su club formador en las juveniles.

En medio de estas charlas por su pase a River, el pasado fin de semana trascendió una imagen que causó polémica en donde se vio una reunión entre su representante, Hernán Berman, con Enzo Francescoli y Matías Patanián, mánager y vicepresidente del Millonario respectivamente, y junto a ellos no estaba Colidio, sino que se encontraba ¡Mateo Retegui!

El delantero de Boca cedido en Tigre también tiene a Berman como agente y se supo que este almuerzo con directivos de River fue una mera coincidencia que incluso el propio Retegui confirmó; pero esta situación no dejó de causar revuelo y hasta se llegaron a instalar rumores de una posible llegada del ítalo-argentino al conjunto de Núñez junto con Facundo Colidio.

Sin embargo, además del pedido de disculpas que Retegui dio para todo Boca y para Tigre por la repercusión que tomó la foto de dicha reunión con la cúpula de River, el goleador de la última Liga Profesional también dejó en claro que no hay chances que se pueda dar su arribo al Millonario, ya que cuando fue consultado por TyC Sports sobre la posibilidad de volver a compartir equipo con Colidio tras su salida de Tigre, Retegui no anduvo con vueltas: “No, por ahora no“, expresó.

Igualmente, sí se refirió al inminente arribo del futbolista que pertenece al Inter a River y de lo que significó su reciente salida del Matador al expirar su préstamo: “Lo extrañamos mucho a Facu (Colidio), nos entendíamos mucho dentro de la cancha. Un súper jugador, le deseamos lo mejor en esto que le venga y lo estaremos acompañando desde acá“. River con Colidio tiene todo acordado y solo resta el acuerdo con el Inter por su traspaso, que podría rondar los 5 millones de euros. ¿El futuro de Retegui? Lejos del Millonario, de Boca y de Tigre, ya que tendría todo listo para dar el salto a Europa.