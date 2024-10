Revelan la fecha en la que el Pity Martínez volvería a jugar con River

Mientras prepara el plantel para disputar el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores ante Atlético Mineiro, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, recibió una buena noticia con respecto a Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quien está en la etapa final de la recuperación de su lesión de rodillas.

Es que, el mediocampista ofensivo de 31 años, está cada vez más cerca de volver a las canchas, y su regreso al campo de juego podría darse en los próximos partidos. Según lo informado por TyC Sports, el surgido de las divisiones inferiores de Huracán tendría minutos contra Defensa y Justicia el próximo viernes por la fecha 19 de la Liga Profesional.

Además, por la importancia que tiene el Pity dentro del plantel, a pesar de no tener aún el alta médica, formaría parte de la lista de convocados para viajar a Brasil, aunque no iría ni al banco de suplentes, ya que la intención del cuerpo técnico es la de no apurarlo para que regrese al 100% desde lo físico.

En las últimas semanas, Martínez entrenó a la par del grupo en varias oportunidades, aunque no recibió el alta médica que se esperaba para la semana anterior, por lo que no pudo estar presente en el empate 1 a 1 contra Vélez, donde se esperaba que sume minutos ingresando como suplente.

El Pity Martínez está cerca de volver a jugar en River.

De esta manera, el Pity tendría sus primeros minutos con la camiseta de River en el Tito Tomaghello para comenzar a sumar ritmo de competencia y convertirse en una nueva variante para el Muñeco Gallardo en la ofensiva de cara a la última parte de la temporada, en la que buscarán la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

La última vez que el volante jugó de manera oficial con el Millonario fue el 9 de diciembre, en la derrota por penales de su equipo ante Rosario Central en la semifinal de la Copa de la Liga. En esa oportunidad, ingresó en el minuto 34 del segundo tiempo y no ejecutó su remate en la tanda de penales.

Luego de esto, no ingresó en el triunfo ante el Canalla en la final del Trofeo de Campeones, y en enero de este año en la pretemporada que realizó el plantel en Estados Unidos padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que lo marginó de esta temporada.

ver también ¿Llega Bustos? Así formaría River contra Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2024

Los números del Pity Martínez desde su regreso a River

Desde su vuelta al Millonario a mediados del año pasado, el Pity disputó un total de 8 partidos, en los que estuvo 83 minutos en cancha. En los mismos, anotó un solo gol, no aportó asistencias y logró dos títulos: Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

Publicidad