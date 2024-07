Este viernes tuvo lugar la presentación oficial de los cinco primeros refuerzos de River para afrontar la segunda mitad de la temporada, que tal y como deslizaron el presidente Jorge Brito y el entrenador Martín Demichelis no significa el retiro de club en el mercado.

El acto protocolar, seguido de conferencia de prensa, se produjo dos días antes que El Millonario retome la competencia oficial recibiendo a Lanús en el Monumental, por la sexta fecha de la Liga Profesional, partido en el que se espera hagan su estreno oficial varios de los recién llegados.

La defensa de Jeremías Ledesma a Franco Armani

Uno de los hechos salientes de la conferencia de prensa que se desarrolló en la presentación de los primeros refuerzos de River fue la defensa de Jeremías Ledesma a Franco Armani, con quien competirá por el puesto de arquero titular. Consultado sobre el plus especial que le da estar considerado un “atajapenales”, el ex Cádiz y Rosario Central se puso en alerta al detectar segundas intenciones.

“Entiendo un poco tu pregunta y por dónde va… y no sé si me agrada mucho. En los penales no solo el arquero estudia al delantero o al que vaya a patear, el delantero también estudia al arquero. También hay porcentajes y no siempre se dan a favor. Hoy en los penales no existe el factor suerte, porque hay análisis de videos. Llegado el momento, se ve y se juega una probabilidad. En cuanto a mí, tuve una buena performance en los penales de la Copa Argentina que ganamos con Rosario Central, pero en España me patearon 30 penales y atajé cuatro nomas“, señaló.

River continúa entrenándose pensando en Lanús.

Demichelis se refirió al posible arribo de Iker Muniain

Un nombre que por estos días ha generado expectativas entre los hinchas de River es el de Iker Muniain, por quien el vicepresidente del club Matías Patanián ya mantuvo conversaciones en España. Sin embargo, Martín Demichelis prefirió mantener la cautela en relación al futbolista vasco.

“Saben que no me gusta jugar con la ilusión de los nombres y las personas. No me gusta hablar de cuestiones hipotéticas. El mercado es largo y hasta el 30 de agosto River estará pendiente de seguir incorporando“, dijo.

Los planes de Brito con Pezzella

Un refuerzo que River parecía tener cerrado desde el inicio del mercado de fichajes era el de Germán Pezzella, recientemente coronado campeón de América con la Selección Argentina en Estados Unidos. Sin embargo, con el correr de las semanas las gestiones fueron complicándose y aunque Jorge Brito se mantiene optimista sobre su arribo, ya duda de que pueda ser este año.

“Germán es un jugador y una persona que conocemos mucho y que manifestó que quiere jugar en River. Todos sabemos que muchas veces se habla con liviandad de la manera de contratar a un jugador. El tiene una relación contractual con otro club y él no quería salir mal del Betis, lo cual habla muy bien de él como persona. Creo que en algún momento se va a dar, hay que darle tiempo al tiempo”, dijo el presidente durante la presentación oficial de Jeremías Ledesma, Adam Bareiro, Federico Gattoni, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore como refuerzos.