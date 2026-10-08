River hoy: el XI vs. Estudiantes de Río Cuarto y por qué se fue Rodríguez

Todas las novedades del Millonario de este jueves 8 de octubre, a dos días de enfrentar al conjunto cordobés en el Estadio Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 8 de octubre de 2026, a días de recibir a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El once que piensa poner Leonardo Ponzio ante los cordobeses, la razón por la que Gabriel Rodríguez dejó la coordinación de las Divisiones Inferiores, el regalo de Lionel Messi ya que se exhibe en el Museo River y Ramón Díaz podría regresar a un grande de Sudamérica.

La probable formación de River vs. Estudiantes de Río Cuarto

Luego de varios días sin competir de manera oficial, River volverá a la actividad ante Estudiantes de Río Cuarto. Los de Leonardo Ponzio recibirán en el Estadio Monumental al elenco cordobés el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 21.30 horas en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura.

De cara al choque ante los cordobeses, Leonardo Ponzio recupera a Aníbal Moreno, a quien nunca pudo utilizar desde que asumió como DT, y también podrá decir presente Tobías Andrada, que en el último partido antes del parate por la fecha FIFA se había lesionado.

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, River saldría a la cancha ante Estudiantes de Río Cuarto con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Tobías Andrada. (Foto: Prensa River).

Gabriel Rodríguez explicó por qué se fue de River

A lo largo de su historia, River formó en sus Divisiones Inferiores a muchos de los grandes jugadores del mundo. En las últimas décadas, Gabriel Rodríguez tuvo mucho que ver con eso ya que integró -en tres periodos diferentes- cargos en la coordinación de la cantera.

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Entre algunos de los futbolistas surgidos del Millonario que fueron formados por Rodríguez aparecen Pablo Aimar, Javier Saviola, Marcelo Gallardo, Julián Alvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono.

Luego de 27 años, Gabriel Rodríguez dejó su cargo en River y en diálogo con Olé explicó los motivos: “Tomé la decisión de no continuar y retirarme con todos los honores, sin inconvenientes. Estoy desgastado, muy cansado y es hora de retirarme. Son diez horas en el club todos los días y la verdad estoy demasiado estresado“.

Además, agregó: “Me voy de la mejor manera. Con la dirigencia, con la gente y con el director deportivo. Cumplí 27 años en el club, nos fue muy bien, sacamos muchos valores que les dieron satisfacciones a River“.

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“Estoy inmensamente agradecido a todos los socios e hinchas que me apoyaron siempre. Y mi mayor orgullo es que me voy por la puerta grande. Sin discusiones, chismes ni nada por el estilo”, completó Rodríguez.

Gabriel Rodríguez. (Foto: Prensa River).

El regalo de Messi que ya está en el Museo

La Selección Argentina cerró una etapa dorada con el retiro de Lionel Messi a nivel internacional. Ante Benín, el delantero se despidió del público en una última función en el Estadio Monumental en la que no faltaron sus goles y tampoco los homenajes.

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En un evento repleto de sorpresas para el rosarino, River Plate también lo agasajó e incluso lo hizo socio honorario por su trayectoria con la Albiceleste. Pero también hubo un momento para que el máximo goleador de la Selección Argentina dejara un presente para los hinchas del Millonario.

La cuenta oficial de River compartió imágenes de la firma de una camiseta por parte de Messi, que ya es exhibida en el museo de la institución junto a una réplica del carnet que le entregaron este martes. “Para la gente de River con mucho cariño, Leo”, escribió el capitán en la parte trasera de la camiseta de su retiro junto al ’10’ que supo portar con excelencia durante más de dos décadas con la Selección Argentina.

De: Lionel Messi.

Para: la gente de River.



✍️🇦🇷🤍❤️🤍 pic.twitter.com/3nmDPRAnlJ — River Plate (@RiverPlate) October 7, 2026

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Ramón Díaz suena en Corinthians

Uno de los nombres que aparece con más fuerza para reemplazar al ex entrenador de la Selección de Brasil es el de Ramón Díaz, quien ya tuvo un ciclo en el club paulista allá por los años 2024 y 2025. El Pelado está en carpeta ante una inminente salida de Diniz y allí iría con Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra y todo su cuerpo técnico.

El Pelado había dejado en claro que estaba para cosas importantes en el fútbol de Brasil tras su ciclo en Vasco da Gama. Para 2024, Corinthians estaba en los puestos de abajo de la tabla y la dirigencia decidió ir a la carga por el ex entrenador de River.

Ramón Díaz asumió en Corinthians, salvó al equipo del descenso y dejó un muy buen recuerdo en su paso por el club, que fue entre 2024 y 2025. Los números indican que dirigió al Timao en 60 oportunidades con 31 victorias, 16 empates y 13 caídas, teniendo un porcentaje de puntos superior al 60%.

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Ramón Díaz. (Foto: Getty).

LA TRAYECTORIA DE RAMÓN DÍAZ COMO DT

River Plate — Argentina

— Argentina Oxford United — Inglaterra

— Inglaterra San Lorenzo — Argentina

— Argentina Club América — México

— México Independiente — Argentina

— Argentina Selección de fútbol de Paraguay — Paraguay

— Paraguay Al-Hilal — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Al-Ittihad — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Pyramids FC — Egipto

— Egipto Club Libertad — Paraguay

— Paraguay Botafogo — Brasil

— Brasil Al-Nasr — Emiratos Árabes Unidos

— Emiratos Árabes Unidos Vasco da Gama — Brasil

— Brasil Corinthians — Brasil

— Brasil Club Olimpia — Paraguay

— Paraguay Internacional — Brasil

DATOS CLAVE

River Plate alista el equipo para recibir a Estudiantes de Río Cuarto en el Clausura.

alista el equipo para recibir a Estudiantes de Río Cuarto en el Clausura. Gabriel Rodríguez renunció a las inferiores de River Plate por cansancio y estrés.

renunció a las inferiores de River Plate por cansancio y estrés. Un regalo de Lionel Messi se exhibe en el Museo River tras su despedida.