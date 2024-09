Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 16 de septiembre de 2024, a un día del encuentro ante Colo Colo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La probable formación para enfrentar al Cacique, por qué no habrá público visitante en toda la serie, el detalle de Biscay que volvió locos a los hinchas y el arquero de Reserva que sufrió una dura lesión.

¿Cómo formaría River contra Colo Colo?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría a jugar contra Colo Colo en Santiago el próximo martes, a partir de las 21 horas, con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Miguel Ángel Borja.

Gallardo y Mastantuono. (Foto: Prensa River).

¿Por qué no habrá visitantes en la serie entre River y Colo Colo?

River y Colo Colo jugarán una de las series de cuartos de final más apasionante, no solamente por lo que la instancia, el certamen y la historia de los equipos representa, sino además porque son dos de las hinchadas más apasionadas del continente, pero lamentablemente no habrá visitantes en la ida ni tampoco en la vuelta. Los clubes preferían evitarlo, la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no quería hinchas del Cacique y así fue que se acordó que sea solo para locales.

Biscay y un detalle que volvió locos a los hinchas

El pasado viernes, River goleó a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Liga Profesional y hubo un detalle que no pasó inadvertido para los hinchas en las redes sociales. Matías Biscay fue captado por las cámaras de transmisión en más de una oportunidad con su clásico cuaderno tomando apuntes a mano. En contraposición, los fanáticos lo compararon con la tablet de Pinola y Lux, un elemento más que criticado ya que se decía que los ayudantes de campo no le daban soluciones a Demichelis.

Santiago Beltrán sufrió una dura lesión

Malas noticias para River: Santiago Beltrán, arquero de la Reserva, sufrió la rotura del ligamento cruzado y tendrá para siete u ocho meses de recuperación. Desde el club se solidarizaron con el pibe en las redes sociales y le enviaron fuerzas, también hicieron lo propio algunos compañeros.