River tiene un objetivo claro: ganar la Copa Libertadores. Claramente no es una meta sencilla ya que todavía quedan con vida grandes equipos y debe superar varios escollos para conseguirlo. Pero Gallardo sabe muy bien cómo jugar estos certámenes -no por nada la ganó en dos oportunidades como entrenador y una como jugador- y sabe que es fundamental ir paso a paso. El próximo paso será visitar a Colo Colo por la ida de los cuartos de final.

Son series de 180 minutos y nada se define en el duelo de ida, pero será importante volver a Buenos Aires con un resultado positivo. El duelo entre River y Colo Colo en Santiago de Chile será el martes 17 de septiembre a las 21.30 horas, mientras que la revancha será siete días más tarde en el Monumental, a la misma hora. Quien palpitó este cruce fue Pipo Gorosito, ex jugador del Millonario -que ganó la Libertadores e Intercontinental en 1986– y también conoce el fútbol chileno a la perfección por sus pasos por Universidad Católica.

¿Qué dijo Gorosito sobre la llave de cuartos entre River y Colo Colo?

En diálogo con La Tercera, Pipo se refirió al cruce que se viene entre River y Colo Colo y contó quién es su favorito para avanzar a semifinal: “No lo veo un enfrentamiento tan parejo. Para mí, River Plate está un escalón más arriba que Colo Colo. Pero bueno, después esto es fútbol y, en eso, puede pasar cualquier cosa. Normalmente, para mí, que no tengo la verdad absoluta, River está un escalón más arriba, sobre todo por la calidad de sus jugadores”.

Además, agregó: “Tiene uno de los mejores planteles de Argentina y Sudamérica. Ha gastado muchísimo dinero en jugadores. Me parece que tanto River Plate como Flamengo han sido de los que más han invertido para intentar ganar la Copa. River no irá a ver lo que hace el equipo chileno, saldrá a presionar, a buscar el partido. Después dependerá de Colo Colo meterlo contra un arco o no. Pero será por capacidad de ellos, no porque River se vaya a defender”.

Pipo Gorosito. (Foto: IMAGO).

El paso de Pipo Gorosito por Universidad Católica

Pipo se formó en River y allí debutó en Primera División a comienzos de la década del 80. Tras cinco años en el Millonario y breves pasos por el fútbol austríaco y también por San Lorenzo, en 1994 y 1995, Gorosito jugó en Universidad Católica y en ese periodo obtuvo la Copa Interamericana de 1994 -que jugó por ser finalista de la Libertadores 93- y la Copa Chile de 1995.

Luego de jugar en el fútbol japonés y nuevamente en San Lorenzo de Almagro, el cierre de la carrera de Pipo fue con la camisera del elenco Cruzado en su segundo paso por el club entre 1999 y 2001.