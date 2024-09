No es un secreto que los hinchas de River están encantados con el regreso de Marcelo Gallardo, sobre todo porque las expectativas se renovaron y la ilusión por ganar títulos importantes está sobre la mesa. El tramo final de la era Demichelis no estuvo a la altura de lo que se pretendía en el club, los resultados no eran los esperados, el mercado de pases que hizo no parecía mejorar al plantel y si bien se fue aplaudido por ser alguien de la casa, su paso fue regular.

Con Gallardo volvió su histórico cuerpo técnico, al cual los hinchas también le tienen un cariño muy grande. Matías Biscay es una de las figuras más emblemáticas de ese equipo de trabajo. El ladero del Muñeco suele ser la primera persona a la que el DT consulta cuando ve que algo no está bien, es también con quien puede llegar a analizar algún cambio y, a la hora de festejar un gol, es el primero al que va a abrazar.

Los hinchas enloquecieron por un detalle

El mundo de las redes sociales está pendiente de cada detalle en un partido. En el duelo del pasado viernes entre River y Atlético Tucumán, uno de los temas que más comentaron los fanáticos del Millonario estuvo relacionado a Matías Biscay y su manera de trabajar, la cual mantiene desde hace años. El ayudante de campo del Muñeco no utiliza la tecnología para realizar sus análisis ni darles indicaciones a los jugadores, todo eso es manual: tanto en un cuaderno como en unas hojas impresas.

El contrapunto con sus antecesores

Es cierto que en las redes sociales el anonimato también da la posibilidad de escribir cualquier cosa sobre cualquier persona. Muchos hinchas del Millonario, para destacar la forma de trabajar de Biscay utilizaron a Javier Pinola y Germán Lux -ayudantes de Demichelis- como focos de la crítica porque sus análisis los hacían en una tablet, algo que no les gustaba mucho a los hinchas. En realidad, lo que despertaba críticas no era el uso de la tecnología, sino la falta de soluciones que consideraban que los ayudantes le daban al entrenador.

Los mensajes en las redes