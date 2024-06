Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 6 de junio.

A la vez que River se prepara para disputar su último partido previo al receso por Copa América, que será el próximo jueves visitando a Deportivo Riestra, pone especial atención a las posibilidades de reforzarse en el mercado de fichajes y también a las ofertas que pudieran surgir por futbolistas que integran el plantel de Martín Demichelis.

En ese sentido, ya tiene cerrado el primer refuerzo tras tomar la decisión de repescar a Felipe Peña Biafore, de destacadas actuaciones durante su préstamo en Lanús, y espera por una definición de Germán Pezzella que aparentemente no llegará hasta después de disputar con la Selección Argentina el certamen continental. Otra señal positiva de cara al futuro es la posibilidad de recuperar a Pity Martínez, quien ya comenzó a trotar.

La postura de Germán Pezzella sobre su vuelta a River

El defensor que pese a estar recuperándose de una lesión forma parte de la delegación de la Selección Argentina en Estados Unidos se refirió a la posibilidad de regresar al Millonario una vez finalizada la Copa América. “Mi regreso a River depende de un contexto de decisiones que uno siempre pone en la balanza. Sé que para volver a Argentina hay que estar bien preparado, porque el nivel de exigencia es altísimo y tenés que responder a ese nivel, hasta para alimentarte de mucha tolerancia para no entrar en ninguna respuesta a esos niveles de violencia y agresión que a veces son peligrosos en nuestro fútbol”, dijo en entrevista con Clank!.

Y agregó: “Mi historia en River por cómo se fue dando antes de irme me deja cosas dentro y ciertas heridas que sanar. Dependerá de cómo se dé dentro mío en este tiempo y ahí decidiré. Son decisiones muy personales y profundas, y tengo que no buscarle muchas vueltas porque ahí aparecen conclusiones que no van”.

Germán Pezzella definirá su futuro tras la Copa América.

Peña Biafore vuelve al club

Enzo Francescoli fue el encargado de tener comunicación directa con Felipe Peña Biafore este miércoles, para informarle de la decisión de River de ejecutar la cláusula de repesca para poner fin a su préstamo en Lanús y sumarlo como primer refuerzo para el plantel de Martín Demichelis de cara a la segunda mitad del año.

Más allá del buen nivel demostrado por el futbolista en Lanús, pesó en la decisión el hecho de que haya tres mediocampistas centrales de rendimientos muy irregulares en el último tiempo: Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca y Matías Kranevitter.

Novedades en la recuperación de Pity Martínez

Si bien es improbable que Gonzalo Martínez esté en condiciones de volver a jugar con la camiseta de River hasta septiembre, el futbolista ha dado señales muy positivas en su recuperación esta semana, especialmente por haber vuelto a trotar en los entrenamientos.

La recuperación de Pity continuará con trotes leves y trabajos de kinesiología con un minucioso seguimiento de su evolución a las diferentes exigencias para determinar si más pronto o más tarde estará en condiciones de aportar al equipo en el último cuatrimestre del año, en el que todos esperan estar jugando instancias definitorias de Copa Libertadores y peleando también en el plano local.

Berterame, una alternativa

En la búsqueda de River de un delantero para competir con Miguel Borja, surgió como alternativa el nombre de Germán Berterame, futbolista que milita en Rayados de Monterrey desde 2022 y obtuvo la nacionalidad mexicana, aunque es nacido en Argentina.

El atacante que este año amargó a Lionel Messi en Concachampions acumula 13 goles en 38 encuentros en lo que va de la temporada y tiene una cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares.