Esta semana Germán Pezzella fue el invitado de Clank! el ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky y en una extensa charla de casi 1 hora y 30 minutos hizo un repaso por lo más destacado de su carrera, desde sus inicios en River Plate, la consagración en el Mundial de Qatar y su futuro, ante la posible vuelta al Millonario.

El futuro de Germán Pezzella

Ya no es un secreto que River Plate quiere concretar en este mercado de pases el arribo de un central de experiencias y que el nombre de Germán Pezzella es uno de los que más suena en los pasillos del Monumental.

En este contexto, el defensor que tiene contrato con Betis, no escapó a la incógnita sobre su futuro: “Mi historia en River, un poco por cómo se fue dando antes de irme, me deja cosas dentro y por decirlo de alguna manera cierta herida que sanar, pero eso ya dependerá del tiempo cómo se de”.

En este punto, dejó en claro que él siempre piensa en la exigencia y la competencia como pilares de su destino: “Hoy por hoy hay posibilidades de ir a lugares donde la competencia no es la misma pero hay beneficios por otro lado, yo necesito la competencia para seguir en mi nivel. Mi decisión pasa por ese lado, competir al máximo nivel que el cuerpo te permita“.

Justamente, en River Plate podría encontrar ese ritmo que busca ya que el equipo de Martín Demichelis busca ganar la Copa Libertadores y hacer frente en la Liga Profesional. “El contexto lo valora uno mismo, en este tipo de decisiones terminás poniendo en la balanza muchas situaciones y después tomás una decisión”, explicó.

Es así que dejó en claro que charla sobre esto con su pareja y que pronto tomará una decisión, aunque hay otros aspectos que también forman parte del análisis: “Mi mujer y yo somos muy pro Argentina, no renegamos de nuestro país y como no tenemos hijos la decisión, de volver o no, es más sencilla. Nosotros, por nuestro estilo de vida y lo que conlleva nuestra profesión, pasar tanto afuera te hace vivir de una manera diferente, pero te hablo de cosas básicas como salir a tomar un café y ser ‘Germán’ y tomar mate en una plaza”.

El inicio del ciclo Scaloni

En septiembre de 2018 comenzó el ciclo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y Germán Pezzella, que no había sido parte del Mundial de Rusia, fue uno de los que integró esa nómina. En la previa del amistosos ante Guatemala, que fue goleada para la Albiceleste, al central le tocó escuchar la primera charla del entrenador.

“Se emocionó mucho porque él estaba en una posición que creo que no imaginaba y sentía que estaba en un lugar muy privilegiado y en cierto punto no sabía para donde iba a salir todo esto, él creyó y creíamos todos que eran 6 partidos y después ver qué pasaba. Su charla fue uno por uno por qué estábamos ahí”, reveló.

En este sentido, habló sobre el secreto del DT: “Él detecta qué tipo de relación necesita cada uno con el entrenador. Sabe dónde tocar la fibra para sentirlo“.

Pero, el éxito del proceso no fue inmediato y para Pezzella, todo comenzó a gestarse en la Copa América 2021, cuando la Argentina le gana a Qatar el último partido de la fase de grupos: “Hubo una pequeña sensación de que había que ir por ese camino, creo que en el segundo tiempo entró Huevo Acuña y ahí el DT empezó a darse cuenta de qué era lo que necesitaba el equipo por las características de cada uno”.

“Terminamos esa Copa América con buenas sensaciones, encontramos un camino por donde ir, pese haber quedado eliminados con Brasil”, sostuvo, aunque agradeció a Franco Armani.

El arquero de River, atajó un penal ante Paraguay en el segundo partido de la fase de grupos que de no haber sido tapado por el Pulpo hubiese, posiblemente, haber sellado la eliminación de la Selección Argentina: “Fue un antes y un después porque con ese penal estábamos afuera de la Copa América y no sabíamos qué iba a pasar con el proceso. Fue fundamental para todo lo que vino después”.

El liderazgo de Lionel Messi

“Tuve la suerte de conocerlo durante muchos años y vi en él que quizás fue modificando aspectos de su manera de liderar y yo creo que con el correr del tiempo se dio cuenta la potencia de su palabra y de su cercanía con un chico que llega a la Selección. Se fue dando cuenta de eso y lo fue usando a su favor”, contó Pezzella.

En este sentido, destacó: “El gran baluarte de este proceso es que él pase a ser uno mas del equipo en las bromas, las comidas y que se relaje”.

El gol de Pezzella a Boca

En 2014, Pezzella le anotó a Boca un gol en un Superclásico recordado por haberse disputado bajo un torrencial y en la charla recordó aquel encuentro que marcó su carrera.

Es que el defensor era suplente y cuando menos lo esperaba, recibió el llamado de Gallardo: “Cada vez que nos vemos con Marcelo nos reímos de eso porque yo estaba entrando en calor, íbamos perdiendo 1 a 0 y yo siendo central no iba a entrar. Cuando me llaman, yo estaba primero en la fila y miraba para atrás para ver a quién estaban llamando y me dicen ‘a vos’. Me dice, ‘Andá y parate adelante, vos quedate adelante que te van a llegar centros y vas a tener que hacer un gol’. Entré y mis compañeros me preguntaban ‘¿qué hacés?'”.

Finalmente, pudo capturar una pelota en el área tras un rebote y festejar el empate sobre el cierre del partido que quedó en la historia.

La muerte de Davide Astori

En 2018, la Fiorentina sufrió la muerte de su capitán, Davide Astori, justo cuando Germán Pezzella formaba parte del equipo. En esta charla, el central recordó a su ex compañero.

“Las casualidades para mí no existen, me tocó encontrarme con esa situación, de lo más difícil que viví porque con él compartí 8 meses y él fue el primero que entendió que yo era un pibe que no entendía italiano y me dijo ‘vení’. Siempre atrás mío, ayudándome, explicándome. Éramos los dos centrales y siempre me marcaba cosas para ayudarme“, comentó.

“Lo que más me marcó fue cuando salió la lista de los amistosos de 2018, antes del Mundial de Rusia, y fue el primero en mandarme un mensaje, sabiendo las expectativas que yo tenía y me dijo que me quede tranquilo, que faltaban tres meses y que él me iba a ayudar para estar ahí porque me lo merecía. Y a los pocos días, pasó lo que pasó. En mi cabeza era hacer lo imposible para estar en Rusia y en cierto punto honrar sus gestos conmigo, no se me dio, y tuve una espina clavada durante 4 años“, recordó sobre lo que fue la muerte de su compañero y su ausencia en la lista de Jorge Sampaoli.

Al relatar cómo se enteró del trágico episodio, no pudo evitar emocionarse: “Fue una mañana en el hotel, concentrando en Udine. Coincidíamos mucho en horarios para desayunar, era raro que no esté, subimos a la habitación, volvimos con Gio Simeone a acostarnos para dormir un poco más y cerca de las 11 vino el técnico a tocarnos la puerta y cuando le vi la cara dije ‘¿qué pasó’. Cuando me lo dijo no lo podíamos creer. Una situación en la que uno no sabe cómo reaccionar porque nadie está preparado para una cosa así“.

A pesar de que hacía media temporada que Pezzella estaba allí, el entrenador lo eligió como el nuevo capitán del equipo en ese difícil momento: “El segundo capitán estaba lesionado y en ese momento el técnico me dijo que yo me haga cargo de la situación, yo tenía 27 años, había cambiado de país, pero nunca le esquivé a esas cosas y fue motivo de orgullo tener ese tipo de responsabilidad”.

Germán Pezzella en Clank!