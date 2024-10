River hoy: regreso de Pity Martínez, cambio de chip para la vuelta con Mineiro y reflexión de Gallardo sobre Mastantuono y Echeverri

En un partido incómodo ante Defensa y Justicia, porque para todo River era imposible no estar pensando en cómo dar vuelta la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, se prolongó a cinco la racha del equipo sin victorias, pero se renovaron ilusiones con el regreso de Gonzalo Martínez, quien disputó poco más de 20 minutos en buena forma en Florencio Varela.

Finalizado ese encuentro, Marcelo Gallardo asumió rápido el compromiso de cambiar el chip y generar las mejores condiciones para tener una oportunidad real de dar vuelta el próximo martes en el Estadio Monumental que lo tiene tres goles abajo de su par brasileño.

Pity Martínez ilusiona

En un momento difícil desde lo futbolístico, la vuelta de Pity Martínez a sumar minutos oficiales con la camiseta de River generó ilusión entre los hinchas, especialmente porque en los poco más de 20 minutos que disputó ante Defensa y Justicia demostró que su gambeta está intacta, al igual que su pegada, ya que a punto estuvo de romper la paridad con una buena ejecución de tiro libre.

Pensar que pueda ser titular en la revancha ante Atlético Mineiro sería demasiado arriesgado, pero sin dudas que se ganó un lugar en la convocatoria para aportar todo su desequilibrio cuando el equipo lo necesite. Así lo reclamarán los hinchas y es muy probable que El Muñeco les de el gusto.

Pity Martínez se mostró muy activo ante Defensa y Justicia.

Gallardo ya cambió el chip

Más allá de lo cuesta arriba que se volvió para River la serie de semifinales de Copa Libertadores, por la derrota 3-0 sufrida en la ida en Brasil ante Atlético Mineiro, Marcelo Gallardo tuvo un discurso cargado de optimismo tras el empate sin goles ante Defensa y Justicia, después del cual inmediatamente se cambió el chip.

“Vamos a jugar con nuestra gente. La gente nos va a empujar, nos va a inyectar una dosis para que el equipo pueda ir en la búsqueda de esa épica. Entonces, me baso en todas esas cosas, lo siento así. No soy pesimista, todo lo contrario, estoy esperanzado”, manifestó el DT.

Y agregó: “Soy optimista porque, claramente, todo lo malo que sucedió en Brasil no lo esperábamos, fue un cachetazo. Hay que aceptarlo como lo aceptamos rápidamente y si tenemos intenciones de cambiar esa energía tenemos que pensar como yo lo estoy sintiendo“.

El rol de Echeverri y Mastantuono

El pasado martes, en el partido que terminó con derrota de River 3-0 ante Atlético Mineiro, ni Franco Mastantuono ni Claudio Echeverri, las dos joyas que tiene el club en el primer equipo, fueron llamados a ver acción por Marcelo Gallardo.

Este viernes, aunque sin brillas, los dos volvieron a sumar minutos ante Defensa y Justicia, partido después del cual el DT se refirió a la situación de ambos como respuesta a quienes reclaman su presencia en la revancha de semifinales de Copa Libertadores.

“ Hoy jugaron los dos. Les doy la responsabilidad cuando creo que están en condiciones de asumirla y el equipo los respalda . El partido de hoy era para que ellos sientan que pueden tener momentos en el equipo donde sean de importancia”, dijo.

Y avisó: “ Conmigo, un chico de 17 y otro de 18 recién cumplidos no van a ser salvadores. Tienen mucho para crecer, son grandes jugadores y un potencial enorme para sumir esas responsabilidades. No les voy a tirar esa responsabilidad encima si siento que no están preparados. No corresponde”.

