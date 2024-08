River sacó el resultado esperado en el primer partido de Copa Libertadores que le tocó dirigir a Marcelo Gallardo en su regreso. Con gol de Paulo Díaz, se impuso 1-0 como visitante a Talleres de Córdoba y dejó muy encaminada la serie de octavos de final para definir la próxima semana en el Estadio Monumental.

Tras el estreno con empate ante Huracán por la Liga Profesional, El Muñeco destacó la actitud de los jugadores en el segundo partido oficial en que le toca estar al frente, aunque dejó en claro que todavía espera más en el aspecto futbolístico.

“Fue un partido muy cerrado. De esos típicos de Copa donde no hubo muchos pasajes de buen fútbol pero se jugó el partido de detalles. Tal vez no pudimos dominar con el hombre de más, pero si tengo que rescatar algo fue principalmente el espíritu. Nos faltó juego y mayor calidad, pero quiero destacar el espíritu del equipo porque así se va forjando justamente un equipo. El equipo estuvo presente en ese sentido“, señaló en conferencia de prensa.

Gallardo dialoga con Bustos, de buena actuación en el Kempes.

La cuenta pendiente en el equipo de Gallardo

Tras los dos primeros partidos oficiales de su segundo ciclo como entrenador de River, la cuenta pendiente de Marcelo Gallardo con el equipo, lógica si se tiene en cuenta el poco tiempo que lleva de trabajo, es dar precisamente con ese funcionamiento que pretende. “Nos falta fluir mejor en el juego, tal vez mayor precisión para encontrar los momentos favorables y encontrarnos mejor con la pelota, pero creo que dimos una muestra de carácter importante”, expresó el DT tras el triunfo ante Talleres.

“Las noches de Copa son así. Si no estás presente en estos partidos cerrados, tal vez lo pagues. Nosotros no lo sufrimos al partido, lo jugamos”, explicó. Y agregó: “No soy un mago. Acá no hay magia. Soy una persona con una idea de trabajo para que los jugadores la asimilen, la hagan propia y para que la gente se identifique. Tenemos mucho por trabajar. Yo no me quiero aprovechar de lo ya hecho. Quiero escribir una nueva historia”.

Elogios de Gallardo a Fabricio Bustos

Más allá de la importancia del gol de Paulo Díaz para dejar la serie muy bien perfilada de cara a la revancha en el Estadio Monumental, pensar en una figura de River ante Talleres hace muy difícil no mirar al estreno que tuvo Fabricio Bustos con el equipo.

El marcador lateral jugó con el aplomo impropio de un debut de semejante trascendencia y terminó ganándose los elogios del entrenador una vez finalizado el encuentro. “Lo vi bien a Bustos. Nunca es facil llegar, ponerse la camiseta y jugar un partido como el de esta noche. Lo sostuvo muy bien, es un jugador que venía con ritmo de partidos. No sufrió meterse en el equipo rápidamente y eso tiene mucho valor”, comentó el DT.

¿Podrá estar Borja en la revancha?

Sin que Adam Bareiro haya podido completar un buen partido, siempre incómodo por la marca de los defensores de Talleres y muchas veces golpeado con excesiva dureza, al punto que fue generador de la expulsión de Lucas Suárez, entre los hinchas de River hay ansiedad por saber si el equipo podrá contar con Miguel Borja para la revancha.

Aunque lejos estuvo de ser tajante, Marcelo Gallardo dejó un mensaje que invitó a ilusionarse al respecto. “Borja está en un proceso de días para ver si lo podemos tener. Veremos cómo se entrena mañana. Está evolucionando bien, veremos cómo llega en los próximos días“, señaló.