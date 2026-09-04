“Freitas hizo todo lo posible por irse de River”

Días después de realizarse su traspaso a Flamengo, se revelaron detalles que eran desconocidos en el ambiente.

En los últimos días, Joaquín Freitas se convirtió en refuerzo de Flamengo de cara a la recta final de la temporada y para las próximas temporadas. En ese sentido, Rodrigo Sbroglia, su descubridor hace varios años y ex ayudante de Marcelo Gallardo en la primera etapa, hizo una fuerte revelación luego de su salida de River y generó polémica.

Rodrigo Sbroglia y Marcelo Gallardo en River.

Cabe recordar que él fue quien lo llevó de Acassuso al Millonario tras observarlo en un partido de las divisiones inferiores del ascenso del fútbol argentino, en aquel entonces como asistente del Muñeco. Sin embargo, ahora como agente de futbolistas, hizo hincapié en el reciente traspaso y apuntó contra Eduardo Coudet, que no lo ponía en su posición.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Ge Globo, fue contundente. “Quería jugar y River no se lo daba, así que obviamente hizo todo lo posible por irse“, sentenció Sbroglia sobre la decisión de Freitas. Pocos segundos más tarde, el descubridor también manifestó: “Está muy contento. Tenía muchas ganas de jugar en Flamengo”.

Joaquín Freitas, durante su etapa en River. (Getty Images)

Inmediatamente después, se refirió al cambio de destino. “Se adaptará gradualmente. Hay un periodo de adaptación, como con cualquier jugador“, reconoció. Además, el ahora agente, añadió: “Flamengo es un equipo muy grande, a la altura de River Plate. Así que creo que, considerando su preparación, será un jugador que les dará muchas alegrías“.

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Por otro lado, recordó el momento en el que posó sus ojos sobre Freitas. “Lo descubrí viendo al equipo juvenil de Acassuso“, expresó Sbroglia durante la entrevista con el medio brasileño. En ese sentido, aportó más detalles y sostuvo: “Me pareció un jugador muy interesante, muy diferente. Lo llevé a River Plate para que lo vieran y lo ficharon“.

Rodrigo Sbroglia, ex ayudante de campo en River y actual agente.

No conforme con eso, redobló la apuesta e hizo una tremenda comparación. “He visto a Julián Álvarez desde que era un niño. Tiene la misma explosión de velocidad, girando, encarando la portería…“, aseguró el ex ayudante de campo de River. A su vez, luego sumó: “Julián tiene esa característica de ir siempre hacia la portería, igual que el Flaco“.