Buonanotte se emocionó al recordar sus años en River y contó un gran gesto de Ortega

Pocos jugadores en la historia reciente de River despertaron tanta expectativa como lo hizo Diego Buonanotte, un futbolista exquisito del estilo histórico del club de Núñez. Su debut en Primera fue en 2006 y allí logró enamorar a los fanáticos con sus gambetas, su pegada y toda la calidad propia de un crack. El punto más alto de su ciclo en Núñez fue la conquista del Clausura 2008, donde conformó un tridente ofensivo -junto a Ortega y Falcao- difícil de olvidar.

Un accidente en que el perdieron la vida tres de sus mejores amigos marcó su vida y también su carrera, la cual sigue vigente ya que a sus 38 años sigue jugando de manera profesional en Deportes Temuco de Chile. Pese a que no logró coronar su ciclo en River con una cantidad importante de títulos, supo dejar en el hincha un grato recuerdo.

En diálogo con el streaming de La Página Millonaria, Diego Buonanotte habló de su sentimiento por River: “Tengo un amor enorme por ese club y por su gente. Me críe en River, dormí y comí allí. Cada vez que hablo de River se me llenan los ojos de lágrimas. Veo todos los partidos con mis hijos y tengo la cuenta pendiente de llevarlos al Monumental pero como padre, no como jugador, y mostrarles todos los lugares en los que estuve“.

Además, agregó: “Llegué a los 11 años, me crié y viví ahí. Todo lo que soy es gracias a River y lo tengo súper claro y me llena de felicidad recordarlo de esa manera. Tengo una sensación de nostalgia”. Por otro lado, el Enano dijo: “Después de que me fui no volví al Monumental”.

Diego Buonanotte ante Boca en 2007. (Foto: Imago).

El accidente que marcó su vida

El 26 de diciembre de 2009, Buonanotte sufrió un accidente automovilístico en el que perdieron la vida los tres amigos que lo acompañaban en el auto que conducía. Respecto a esa situación, el talentoso enganche afirmó: “De a poquito voy saliendo, ese dolor va a estar de por vida pero debo aprender a convivir con eso”.

Publicidad

Devoción por Ariel Ortega

Ariel Ortega no solamente es uno de los futbolistas más amados por los hinchas de River, sino también por quienes fueron sus compañeros, además de ser sumamente respetado por sus rivales. El Burrito dejó una huella en Diego Buonanotte, quien lo admira tanto como futbolista como también como persona.

Diego Buonanotte afirmó sobre Ortega: “Es lo máximo que me pasó en mi carrera, y eso que jugué con Messi. Pero lo mejor fue compartir vestuario y cancha con Ariel. Lo considero un amigo”. Cabe recordar que el Enano y el Burrito conformaron una dupla ofensiva extraordinaria en 2008.

Por otro lado, el Enano contó una anécdota que pinta al Burrito de cuerpo entero: “Me casé el día que ascendió River. Invité a Ariel y él me dijo que no podía porque tenía un viaje, me avisó con antelación, el día del casamiento me mandó un mensaje diciendo que se lamentaba por no estar. Se acordó y me escribió media hora antes de salir a la iglesia para decirme que estaba triste. Para mí, ahí me di cuenta la calidad de persona que es”.

Publicidad

Buonanotte con la casaca de River en 2010. (Foto: Imago).

La salida de Freitas

Joaquín Freitas se marchó a Flamengo en este mercado de pases tras jugar apenas 30 partidos en la Primera de River. Buonanotte analizó la salida del atacante: “Antes tenías que meter arriba de 30 goles para poder irte. El último caso que jugó y se fue es el de Freitas”.

“No me voy a meter porque es una decisión de cada uno. Antes vos para poder pegar el salto, tenias que jugar tres o cuatro campeonatos y meter arriba de 30 goles para poder irte. Freitas me parece un jugador extraordinario, pero el otro día veía la estadística y había hecho un gol“, completó Buonanotte.

Publicidad

Joaquín Freitas. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE