River hoy: el mensaje a Messi por su retiro de la Selección, se va Freitas y más

En el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador interino, River venció 3 a 2 a Banfield y escaló puestos en la tabla de posiciones pensando en la clasificación a las copas. Además de esto, se confirmó la venta de Joaquín Freitas a Flamengo de Brasil.

Joaquín Freitas se va a Flamengo

De manera relámpago, Joaquín Freitas deja River y su destino está en Flamengo. El conjunto brasileño vino a la carga por él más de una vez y, finalmente, el pase se concretó. Los de Núñez embolsarán 17 millones de dólares -entre fijo y objetivos- y se queda sin una de sus grandes promesas.

Bolavip pudo saber cómo fue la negociación entre River y Flamengo. En primera instancia, los brasileños ofrecieron 6 millones de dólares, pero lo de Núñez lo rechazaron, luego la propuesta pasó a ser de 12 millones, con la misma respuesta por parte del conjunto argentino.

River saludó a Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Luego de conocerse la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, en sus redes sociales oficiales, River le dejó un mensaje al futbolista de Inter Miami. “Gracias, capitán”, dice el mensaje junto a una foto de su camiseta en el Monumental.

El saludo de River a Messi.

Giorgio Costantini se rompió los ligamentos cruzados

El volante central de la Reserva de River, que debutó en primera de la mano de Gallardo, se rompió el ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla derecha, por lo que deberá ser operado y tendrá por lo menos entre 6 y 8 meses de recuperación. Cabe destacar que en septiembre de 2025 había sufrido la misma lesión pero en la rodilla izquierda.

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Ponzio confirmó su rol como DT interino de River

Por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, River Plate inició este domingo un nuevo ciclo tras la renuncia de Chacho Coudet. Fue victoria por 3-2 ante Banfield con Leonardo Ponzio como flamante entrenador luego de la decisión que tomó junto a la cúpula de la dirigencia.

“Muy contento. Feliz. Me debo a esta institución. Cuando hay que estar, hay que poner la cara”, explicó el nuevo DT en conferencia de prensa. Y confirmó que está en condición de interino: “La palabra fue interinato. Hay que saberla respetar. Esto es una consecuencia de muchos partidos y después se verá”.

El dardo de Fausto Vera a Gallardo y Coudet

Luego de la dolorosa eliminación en el marco de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe y la posterior salida de Eduardo Coudet, River Plate volvió a disputar un partido oficial. En esta oportunidad, el Millonario, con Leonardo Ponzio como director técnico, visitó a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. Y se impuso por 3-2.

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En medio de ese panorama, Fausto Vera brindó declaraciones luego de consumado el triunfo de River. Por intermedio de las mismas, se mostró contento por lo conseguido y también por la posición en la que pudo desempeñarse. Así las cosas, incluyó un claro palito hacia Coudet y Gallardo, los anteriores técnicos.