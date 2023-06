River le puso precio a Robert Rojas y se cayó el primer interesado: "No tiene ese dinero"

“Creemos que cumplió su ciclo, estamos trabajando para ver si podemos conseguir algo“. Así comunicó Diego Serrati, agente de Robert Rojas, la intención del jugador de irse de River. El Sicario, hoy suplente de González Pírez y Paulo Díaz en el equipo de Martín Demichelis, busca una salida del Millonario.

Si bien su rendimiento tuvo altibajos a lo largo de estos años, el club sabe que se trata de un futbolista de Selección y no lo dejará ir a cualquier precio. El periodista Germán García Grova confirmó que la institución de Núñez ya tasó al defensor de cara al mercado de pases.

River no dejará ir a Rojas por menos de 4 millones de dólares. El corresponsal no solo confirmó este valor, sino que mencionó a uno de los interesados que ya se cayó: “Cruzeiro busca un central y consultó por él, pero no tiene ese dinero para afrontar la transferencia”. A seguir esperando.

“Quiere hacer una diferencia económica y creo que es el momento. Me gustaría Brasil como lugar para que tenga continuidad”, explicó el representante sobre el zaguero paraguayo. Cabe recordar que, para incorporarlo en 2019, River desembolsó 2.8 millones.