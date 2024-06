River "no descarta avanzar" por un jugador de AC Milán para reforzar al plantel de Martín Demichelis

Después de que los dirigentes de River concretaran las salidas de David Martínezy Agustín Palavecino, quienes continuarán con sus carreras en el fútbol mexicano y defenderán las camisetas de Pumas UNAM y Necaxa, respectivamente, la rutina del mercado de pases continuó su curso.

La gran prioridad que tienen en Núñez es poder definir la operación por el arribo de Adam Bareiro, quien aún no destrabó su salida de San Lorenzo y, como si fuese poco, apareció una oferta de Europa. Pero así como al Millonario le podrían quitar la posibilidad de quedarse con el paraguayo, tras producirse un ofrecimiento desde el Viejo Continente, empezaron las averiguaciones por un defensor central que está en AC Milán.

En las últimas horas, desde La Página Millonaria aseguraron que a los directivos de River les acercaron la posibilidad de adquirir a Marco Pellegrino, quien pertenece al Rossoneri pero que hasta el 30 de junio está a préstamo en Salernitana. Y justamente el equipo de la región de Lombardía lo analizarán, ya que tuvo una buena actuación durante su cesión.

La misma fuente aclaró que por el ex Platense, que fue transferido en 3.5 millones de dólares hacia el gigante italiano, desde el Millonario ya hubo contactos para entablar una negociación. Incluso, sostuvieron que si no llega a darse el arribo de Valentín Gómez, el zaguero de Vélez que también es buscado por Boca, en las oficinas del Monumental “no descartan avanzar por Pellegrino“.

Marco Pellegrino, el defensor que quiere River. (IMAGO / Giuseppe Maffia)

Las estadísticas de Marco Pellegrino en Salernitana

Durante el préstamo que tuvo Marco Pellegrino en Salernitana, equipo que terminó descendiendo a la Serie B, afrontó 611 minutos en un total de 10 partidos. No convirtió goles.

Independiente se metió en el medio

Así como Marco Pellegrino interesa en River, también aparece en el radar de Independiente. Pero la diferencia es que los de Avellaneda se encuentran inhibidos por diferentes deudas. Pese a ello, el defensor mostró su interés de arribar.

“Escuché el interés de Independiente, conmigo no se comunicó nadie todavía. Sería muy lindo jugar en un grande de Argentina”, manifestó en una entrevista con DSports.