En el tramo final del año, Marcelo Gallardo estampó la firma y extendió su segundo ciclo como entrenador de River Plate. Hasta diciembre de 2026, el Muñeco tendrá la oportunidad de revertir la actual situación del equipo, para lo que ya está trabajando en la temporada.

El combinado de Núñez se encuentra en San Martín de Los Andes, donde espera por los refuerzos para encarar los objetivos de este año. Tras los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el Millonario confirmó a su tercera incorporación en este mercado, también proveniente del fútbol brasileño.

Se trata de Matías Viña, el lateral izquierdo uruguayo que viene de defender la camiseta de Flamengo. El futbolista de 28 años llega a River con el sueño de sumar minutos e hilvanar buenas participaciones para meterse en la convocatoria de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026.

“El defensor selló su vínculo con el club a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos”, confirmó la institución a través de un comunicado oficial.

La firma del contrato de Viña se produjo en San Martín de los Andes, dónde ya se encuentra junto a sus nuevos compañeros. Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, lo acompañó al momento de la estampa de la firma.

Los números de Matías Viña en Flamengo

El lateral izquierdo surgido de Nacional llegó al Mengao para el arranque del 2024 por poco más de 8 millones de euros, proveniente de Roma. En el viejo continente jugó además para clubes como Sassuolo y Bournemouth, con previo paso por Palmeiras antes de cruzar el charco.

Desde su llegada al Fla, Viña disputó un total de 32 compromisos en los que aportó 1 gol y ganó 4 títulos, incluyendo el Brasileirao y la Copa Libertadores, ambos en este 2025.

