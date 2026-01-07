Exclusivo Bolavip: cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental de River y cuál será su capacidad definitiva

En los últimos años, la dirigencia de River -primero con D´Onofrio, luego con Brito y ahora con Di Carlo– entendieron que además de la gloria deportiva, el club tiene que crecer desde su infraestructura. Pasarán los años y estas obras que se vienen haciendo desde 2020 serán para siempre. El Estadio Monumental cambió drásticamente en los últimos cinco años, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y el foco ahora estará puesto en el techo y en la construcción de una nueva bandeja.

Hasta el año 2021, River contaba con tres niveles en sus cuatro tribunas: alta, media y baja. Con el afán de aumentar la capacidad, se bajó el nivel del campo de juego y se construyó el nivel inferior y eso hizo que en la casa del Millonario entren 85 mil espectadores, dejando al estadio con cuatro bandejas.

Los trabajos dentro del Monumental también estuvieron en la construcción de palcos en las cabeceras medias, además se abrió un restaurante en la Centenario Media con vistas al campo de juego y en los próximos días se hará lo propio con otro que estará en la platea Belgrano Media.

Se viene una quinta bandeja

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a más de 100 mil espectadores. En las próximas semanas, el club informará que a partir del mes de abril comenzarán dos obras sumamente importantes en el estadio. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años

La misma estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

River construirá una quinta bandeja. (Foto: Getty).

De esta manera, el Estadio Monumental pasará a ser el estadio con mayor capacidad de todo el continente americano y quedaría -momentáneamente- como el segundo en el mundo, solamente detrás del Estadio Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte que tiene espacio para 114 mil espectadores. Habrá que ver una vez que se termine el Camp Nou si supera al de River.

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

