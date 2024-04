El próximo jueves 11 de abril, desde las 21 horas, River recibirá a Nacional de Montevideo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores con un objetivo claro: ganar. De sumar de a tres quedará como líder en soledad de su zona y tendrá una recompensa especial. Es que se asegurará su participación en el Mundial de Clubes 2025 a disputarse en Estados Unidos.

A partir de 2025, el Mundial de Clubes será con 32 participantes y se desarrollará en formato de grupos de a cuatro, como el Mundial de selecciones que se disputó hasta Qatar 2022. Los dos primeros avanzan a octavos de final y allí comienzan las etapas de eliminación directa.

La Conmebol cuenta con seis plazas para dicho Mundial y cuatro de ellas son para los ganadores de las Libertadores de 2021 en adelante. Por tal motivo, Palmeiras, Flamengo y Fluminense ya tienen su lugar asegurado, resta saber quién obtendrá la cuarta plaza por coronarse en el certamen más importante del continente.

Ahora bien, los dos clasificados restantes saldrán del ranking Conmebol y allí River está en un lugar de privilegio. Cabe destacar que si los de Martín Demichelis ganan la Libertadores 2024 se clasificarán al Mundial de Clubes por esa vía y liberarán un cupo al ranking.

El lugar de River en el ranking y un detalle importante

En el ranking de la Conmebol, River está sexto con 70 puntos -cabe recordar que sumó 3 en su visita a Táchira y le dieron tres por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores- y le bastará con sumar dos más para meterse en el Mundial de Clubes 2025. Por tal motivo, si gana el próximo jueves ante Nacional lo logrará. Boca tiene 71 unidades, pero al no jugar esta edición de la Libertadores no podrá sumar más.

Un detalle no menor es que Atlético Mineiro cuenta con 84 unidades, 14 más que River, pero el Galo no compite con el Millonario en el ranking Conmebol porque en el Mundial de Clubes no puede haber más de dos equipos de un mismo país, salvo que hayan ganado la Copa Libertadores, como es el caso en Sudamérica que ya tiene 3 brasileños.

Todos los detalles del Mundial de Clubes 2025

El nuevo formato del Mundial de Clubes se disputará por primera vez en 2025, la sede será Estados Unidos y será desde el 13 de junio al 15 de julio. El formato es exactamente al igual al del último Mundial de Qatar, aunque la única diferencia es que no habrá partido por el tercer puesto. Las plazas están distribuidas de la siguiente manera:

UEFA: 12

Conmebol: 6

Concacaf: 4

CAF: 4

AFC: 4

OFC: 1

País anfitrión: 1