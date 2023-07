Como cada mercado de pases, la lista de nombres asociados a Boca es prominente. El Xeneize tiene claro que deberá sumar jerarquía para pelear la CONMEBOL Libertadores 2023 y tanto clubes como representantes le acercan jugadores al Consejo de Fútbol, por lo que la bola de rumores va aumentando de tamaño con el correr de las semanas.

En los últimos días se instaló el nombre de Nicolás Fernández Mercau, exfutbolista de San Lorenzo que milita en el Elche. La relación entre Almirón y el club español parecía entregar un contexto ideal para facilitar su llegada a La Ribera, pero el agente del ex Ciclón se encargó de disipar todos los rumores tras romper el silencio en los medios.

“No es cierto que Boca haya realizado una oferta por Nicolas Fernández Mercau. Ni siquiera hay contactos informales. Es falsa la información que indica que está cerca de jugar ahí”, dijo Ignacio Vilariño, agente del defensor del Elche, para sacar a su representado de la órbita del Xeneize. Un nombre a tachar en la lista de potenciales refuerzos de Boca.

Vilariño también representa a otro de los jugadores que podría llegar a Brandsen 805: Lautaro Giannetti, quien acaba contrato con Vélez a fin de año. No obstante, el empresario aseguró que el capitán del Fortín no está forzando su salida en Liniers y planea cumplir lo que resta de su vínculo con la V Azulada. Por el momento, no hay negociaciones en marcha por uno de los mejores centrales del fútbol argentino.