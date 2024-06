La figura de Iker Muniain vuelve a hacerse presente por un universo River que espera por incorporaciones de cara a la segunda mitad de la Copa Libertadores. El ya ex futbolista del Athletic Bilbao mandó un mensaje directo sobre su futuro e hizo diversas referencias sobre el equipo dirigido por Martín Demichelis. Muchos le siguen esperando por Buenos Aires.

En una entrevista para MARCA, el último capitán de los vascos en levantar un título de Copa del Rey comentó una vez más lo que supondría poder llegar al que define como su otro equipo del corazón. Iker Muniain no niega los rumores y posibilidades que existen de verlo por un River inmerso en una crisis futbolística que coincide con la llegada del mercado de fichajes. A sus 31 años, uno de los hinchas de la Libertadores del 2018 en el Bernabéu no duda en su análisis.

“River Plate es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años. Quitando el Athletic que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces”, empezaba en MARCA uno de los futbolistas con más partidos en la historia del gigante de España. Recordemos que se encuentra en libertad de negociar su incorporación a coste cero a cualquier destino.

En tiempos donde tanto se habla de posibles refuerzos para el equipo de Martín Demichelis en la competición internacional, Muniain deja un mensaje en el aire: “Considero que es una Liga Argentina muy competitiva, con pasión por el fútbol y con una cultura futbolística que tienen los argentinos, las hinchadas, la pasión que tienen en cada estadio es espectacular. También está la Copa Libertadores de por medio, que es una Copa muy, muy deseada por todos”.

Muniain en su despedida de Athletic Bilbao, donde fue ídolo y capitán. (Foto: IMAGO)

Muniain volvió a dejar diversas reflexiones de peso alrededor de la posibilidad de cumplir uno de los mayores sueños de su carrera. Los hinchas de River esperan por el devenir de una trama que desde hace varias semanas ha rodeado el conjunto millonario. Incluso el propio vicepresidente Ignacio Villarroel se refirió a la posibilidad de incorporar al futbolista español: “Un jugador de semejante talla nunca es descartable”.

Al mismo tiempo, Muniain también se refirió a los otros destinos posibles para su futuro: los árabes y la MLS buscan también sus chances a la hora de quedarse con un jugador ya histórico en el fútbol español.

¿Verlo en la liga de Messi?

“La MLS también es una Liga interesante, que me atrae el formato de competición que tienen, la puesta en escena, el cuidar cada detalle, ese show que tienen los estadounidenses y que les ha permitido ir creciendo. Sobre todo que también está un jugador como Leo Messi, que todo lo que toca, lo magnifica. Es una liga muy atractiva”, dejó también caer un Muniain que en MARCA no se cerró puertas.

En el mismo tono, también elogió a la competencia que en la última temporada no paró se incorporar figuras de primer nivel: “He seguido mucho a la Liga de Arabia. Me ha sorprendido la pasión de los árabes por sus equipos, algo que desconocía y que me ha impactado. Es otro de los destinos que contemplamos“.

Los números de Muniain en Athletic Club Bilbao

Debutó con apenas 16 años y ante un Barcelona de Messi por la Supercopa del 2009. 560 encuentros, 76 goles y 54 asistencias después, Iker Muniain deshoja la margarita pensando en el próximo paso de una carrera que apunta a dejar para siempre el viejo continente. River, el fútbol árabe o la MLS de Lionel Andrés Messi parecen ser los únicos destinos.