Si bien existen algunos cuestionamientos sobre la figura de Martín Demichelis y su cuerpo técnico, lo cierto es que River Plate ha cosechado dos títulos con el exdefensor al mando: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Claro, la mirada de todos los hinchas está puesta en la CONMEBOL Libertadores y ahí sí que se falló de forma contundente.

En ese sentido, en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó los detalles relacionados con el compromiso correspondiente a la Supercopa Argentina. Sí, allí los del barrio porteño de Núñez tendrán la chance de cosechar un nuevo título para sus vitrinas cuando se encuentren frente a frente con Estudiantes de La Plata.

Cabe recordar que River accedió a la Supercopa Argentina después de imponerse en la Liga Profesional, mientras que el Pincha de Eduardo Domínguez lo hizo por ganar la Copa Argentina. No es un detalle menor que el Millonario y Estudiantes se encontrarán frente a frente con el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba como testigo.

Pero, paralelamente, River se encontraba preparándose para una oportunidad paralela de agigantar su palmarés. Es que también se logró clasificar para la Supercopa Internacional, un certamen que se disputó solamente en una oportunidad y que terminó con triunfo de Racing Club sobre Boca Juniors en Emiratos Árabes Unidos.

Es atinado señalar que la Supercopa Internacional pone frente a frente al líder de la tabla anual del fútbol argentino con el ganador del Trofeo de Campeones. Pero, como los de Demichelis se hicieron con ambos rótulos, el contrincante será Talleres de Córdoba, el segundo de la mencionada tabla. Sin embargo, surgieron problemas.

Según informó Doble Amarilla, no solamente no hay ninguna precisión sobre la fecha de disputa de este partido entre el Millonario y el Matador sino que, además, puede que el mismo no se termine llevando a cabo nunca. Sí, puede ser cancelado. Esto tiene que ver con dificultades relacionadas con la organización del compromiso.

¿Qué sucede? La Asociación del Fútbol Argentino no halla fecha posible debido a la alta carga de partidos dentro del calendario, además de presentar complicaciones de logística. Por ello es que la Supercopa Internacional podría quedar cancelada o postergada, algo que no es visto con buenos ojos por River y Talleres ante la chance de sumar otra conquista.

Encuesta ¿Debe disputarse la Supercopa Internacional? ¿Debe disputarse la Supercopa Internacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Dónde debería disputarse la Supercopa Internacional?

Si bien no existía ninguna oficialización al respecto, la Supercopa Internacional entre River Plate y Talleres de Córdoba tenía como fecha tentativa el 16 de julio en Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos.

El único antecedente

El 20 de enero de 2023, Racing superó a Boca por 2-1 en el Estadio Hazza bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos.