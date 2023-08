Sin mucho lugar dentro de la consideración de José Mendilibar, Gonzalo Montiel tomó la decisión de salir del Sevilla en busca de minutos y River, sin perder tiempo, se metió de lleno para buscar un sueño que si bien parecía imposible podría no serlo.

Intentando convencer al lateral campeón del mundo de pegar la vuelta, en el Millonario se habrían comunicado con las partes para dejar en claro su postura. Un deseo que recibió un guiño tremendo en las últimas horas a raíz de la decisión del DT del Sevilla.

De cara a un importante amistoso que el equipo tuvo ante Atlético Madrid, Medilibar tomó la decisión de no convocar a Montiel y de esta manera el defensor no jugó ni un minuto en el empate en uno ante los de Diego Simeone. Señal de que no seguirá en la institución.

Sumado a esto, en las últimas se comenzó a señalar en varias cuentas de Twitter dedicadas al mercado de pases que podría haber un acuerdo de River con Montiel. Entre estas, el usuario @CarpetaMillo (quién adelantó el arribo de Lanzini), aseguró que solo restarían detalles entre los clubes.

Vale destacar que en base a las informaciones de varios medios españoles, Sevilla estaría pidiendo cerca de 3 millones de euros por un préstamo inicial de 12 o 18 meses junto a una cláusula de compra opcional por 8 millones de la misma moneda.

El próximo partido de River

El equipo de Martín Demichelis jugará este martes 8 de agosto frente a SC Internacional a las 21.00 hs. en el Estadio Beira Rio, por los octavos de final (vuelta) de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.

Mercado de Pases River Plate 2023