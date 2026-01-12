Es tendencia:
River Plate

Se reveló el motivo por el que Aníbal Moreno no jugó en el amistoso entre River y Millonarios

El flamante refuerzo que arribó hace 3 semanas, tampoco integró el banco de suplentes en la victoria ante los colombianos.

Por Nahuel De Hoz

Aníbal Moreno, flamante refuerzo de River Plate.
© RiverPlateAníbal Moreno, flamante refuerzo de River Plate.

Después de convertirse en el segundo refuerzo de River en este ambicioso mercado de pases de cara a un 2026 con múltiples competiciones oficiales, Aníbal Moreno se sumó a la pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Sin embargo, este domingo en el primer amistoso frente a Millonarios, el volante central no estuvo a disposición y ahora se reveló el motivo.

De hecho, en el encuentro ante el conjunto colombiano debutaron Fausto Vera y Matías Viña, pero el ex Racing ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes. En ese sentido, la flamante incorporación que arribó desde Palmeiras por un desembolso de 7 millones de dólares, se ausentó en su primer compromiso pero por una razón en particular que se dio a conocer.

Lo cierto es que Moreno no jugó ante Millonarios por no estar en óptimas condiciones físicas. Por ese motivo es que, mientras el grueso del plantel estuvo concentrado para el encuentro en cuestión, Aníbal continuó realizando trabajos especializados para seguir con la puesta a punto y además sumar ejercicios con pelota, después de un largo periodo de inactividad futbolística.

Aníbal Moreno podría debutar en River ante Peñarol.
Aníbal Moreno, flamante refuerzo de River Plate.

El mediocampista de 26 años tuvo una larga temporada en Brasil, aunque muy cambiante. Después de un importante tramo en el que jugó con mucha regularidad, sobre el final del año perdió el puesto y prácticamente no sumaba minutos de juego, lo que lo perjudicó notablemente en este reciente arribo al Millonario y es lo que lo obligó a hacer trabajos complementarios.

Sin embargo, el oriundo de Catamarca sí va a estar a disposición de Gallardo durante los compromisos de pretemporada. De hecho, se estima que sume minuto el próximo sábado cuando River enfrente a Peñarol en un nuevo amistoso de preparación, pensando en el comienzo de las competiciones oficiales que para el Millonario será el sábado 24 ante Barracas Central.

Aníbal Moreno, flamante refuerzo de River Plate.

Aníbal Moreno, flamante refuerzo de River Plate.

Cristiano Ronaldo volvió a convertir en Al Nassr y le sacó más ventaja a Messi rumbo al récord de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a convertir en Al Nassr y le sacó más ventaja a Messi rumbo al récord de los 1000 goles

Hace apenas unos días, el propio Aníbal hizo un breve análisis sobre él mismo y qué puede aportarle al equipo. “Trato de adaptarme donde el técnico quiera probarmeen Palmeiras hice varias posiciones: 5 solo, donde me sentí cómodo, doble 5… y ya al final del año no me sentí tan cómodo por el sistema de juego pero acá hay otro, tener la pelota y a mí ese juego me gusta”, detalló.

  • Aníbal Moreno no fue parte del amistoso entre River y Millonarios porque no está en óptimas condiciones desde lo físico.
  • Mientras el plantel estaba concentrado para el partido, el volante central continuó con su puesta a punto y ejercicios especializados.
  • Se estima que sume minutos en el duelo ante Peñarol el próximo sábado 17 de enero, aunque no se conoce si como titular o suplente.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

