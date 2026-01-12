Cristiano Ronaldo volvió a convertir en Al Nassr y le sacó más ventaja a Messi rumbo al récord de los 1000 goles

Una vez más, Cristiano Ronaldo hace historia. Pareciera que el paso del tiempo no le afecta y continúa luciendo su faceta goleadora como acostumbra desde hace 20 años. Esta vez, en la derrota de Al Nassr por 3-1 frente a Al Hilal por una nueva jornada de la Suadi Pro League, marcó el primer tanto del encuentro y le sacó aún más ventaja a Lionel Messi camino al hito de los 1.000 goles.

Pese a que es la tercera derrota consecutiva de su equipo, es su segunda anotación en lo que va del año, debido a que también le había convertido a Al Qadsiah el pasado 8 de enero. De esta manera, el astro portugués comenzó el 2026 de igual forma que terminó el 2025, con una racha goleadora digna de sus mejores años en la elite pero en la actualidad con 40 años de edad.

Lo cierto es que, a los 42 minutos del primer tiempo y en una acción aislada, Cristiano leyó la jugada como nadie. Tras un excelente pase largo al espacio de Joao Félix hacia el desmarque de Kingsley Coman y su pase al medio del área, llegó en absoluta soledad Ronaldo para enviar la pelota al fondo de la red y marcar el 1-0 parcial, aunque luego culminó con una caída en el marcador.

Reluciendo una vez más su magnífico olfato goleador para anticiparse al desenlace de la jugada y estar posicionado perfectamente para definir, el crack portugués volvió a convertir un gol. Así, estiró nuevamente la diferencia que le lleva a Messi en la disputa por el récord de los 1.000 goles que mantiene en vilo al mundo del fútbol y es el hito que nunca se logró conseguir.

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 959 goles convertidos y está a solamente 41 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

Cristiano Ronaldo tras anotar un gol en el duelo entre Al Nassr y Al Hilal. (Getty Images)

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 896 goles y se encuentra a 63 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 104 conversiones.

