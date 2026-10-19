River hoy: qué necesita para ir a la Libertadores 2027, la emoción de Correa y el récord de Galván

Todas las novedades del Millonario de este lunes 19 de octubre, el día posterior a la goleada ante Belgrano en Córdoba.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 19 de octubre de 2026, el día después del triunfo por 3 a 0 ante Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La emotiva dedicatoria de Ángel Correa, el pedido de disculpas de Otamendi a Beltrán, qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2027 y el curioso récord que alcanzó Tomás Galván tras convertir ante el Pirata.

Ángel Correa y una emotiva dedicatoria tras la victoria ante Belgrano

Hacía tiempo que River no brillaba de la manera que lo hizo el pasado domingo ante Belgrano en Córdoba. Los de Leonardo Ponzio mostraron sus intenciones desde los primeros segundos, cuando casi se ponen en ventaja en una jugada embarullada que terminó en la nada. Ángel Correa fue la manija del Millonario y tuvo un partido soñado.

La cancha estaba mojada por demás y eso favoreció las escaladas de Angelito que lastimó prácticamente en cada de sus intervenciones. Inclusive, cuando logró juntar pases con Almada, Andrada y Galván fue donde mostró su mejor versión. Autor de un gol y muchas situaciones de peligro, Angelito dialogó con ESPN y analizó el triunfo de River por 3 a 0 ante el Pirata en Córdoba.

“Hicimos un partidazo ante un gran rival que se hace muy fuerte acá en su cancha y estamos muy felices por conseguir esta victoria”, afirmó Ángel Correa y luego resaltó el apoyo de los hinchas: “Muchísimas gracias a toda la gente por el aguante”

Por otro lado, Angelito protagonizó un emotivo momento: “En este día tan especial de las madres, se lo quiero dedicar a mi vieja que está en el cielo, que estaba convencido de que hoy me iba a ayudar. También a la madre de mis hijos, Sabri, que la amo mucho”.

Ángel Correa celebra su tanto ante Belgrano con una dedicatoria especial. (Foto: Getty).

Publicidad

Otamendi contó que se disculpó con Beltrán

El pasado miércoles, River visitó a Sarmiento y se volvió a Núñez con un empate con gusto a poco. Aquella jornada tuvo un momento de tensión entre Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán, ya que el marcador central le reprochó al arquero que salga un poco más. Las cámaras captaron el momento y se hizo viral.

En el duelo ante Belgrano, con victoria para el Millonario por 3 a 0, tanto Beltrán como Otamendi tuvieron excelentes rendimientos. Inclusive, tras el golazo de Thiago Almada se dieron un abrazo. Una vez finalizado el partido, el General reveló que se disculpó por su actitud en Junín.

En zona mixta, Nicolás Otamendi contó que se disculpó con Santiago Beltrán tras el reproche de Junín: “Le pedí disculpas personalmente, lo hago público también porque a veces se me sale la chaveta, pero vivo el fútbol de una manera que soy competitivo, pero hay veces que por el nivel del partido o lo que sea… lo hice, le pedí disculpas a él”

Publicidad

Además, agregó: “Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días, es el primero en llegar, el último en irse y sé lo que puede dar, yo cuando lo conocí en la Selección y dije que River tenía un arquero para muchos años. Es sacar esa personalidad, el arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien, estoy muy contento por él, por el equipo“.

"LE PEDÍ DISCULPAS PERSONALMENTE… A VECES SE ME SALE LA CHAVETA"



Nicolás Otamendi se refirió al episodio que vivió con Santiago Beltrán en el empate de River con Sarmiento en Junín. pic.twitter.com/o0EiNCjREM — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2026

Los caminos de River para clasificar a la Libertadores 2027

Uno de los grandes objetivos de River es jugar la Libertadores 2027 y para eso todavía tiene dos caminos posibles. El que más desean los hinchas es mediante la consagración en el Torneo Clausura. Los de Ponzio ya se acomodaron en la zona de clasificación a los playoffs y, de momento, jugarían los octavos de final ante Vélez en Liniers.

Publicidad

La otra manera de disputar la Copa Libertadores 2027 es mediante la clasificación por la Tabla Anual, en la cual actualmente está en la séptima posición, a cinco puntos de Boca y Argentinos, los primeros en esta tabla. Cabe destacar que se clasifican los tres primeros que no haya obtenido su plaza por otro medio.

River superó a Belgrano por 3 a 0 con tantos de Galván, Correa y Almada. (Foto: Getty).

Curioso récord de Tomás Galván

River se lució, goleó a Belgrano en Córdoba por 3 a 0 y escaló posiciones en las tablas. Los de Leonardo Ponzio jugaron un partido redondo de comienzo a fin con un muy buen rendimiento general y varios jugadores que se destacaron en lo individual, como es el caso de Tomás Galván, que además de marcar el primer gol, tuvo un muy buen partido.

Publicidad

Según un exhaustivo análisis estadístico, la cuenta @lahistoriariver -de enorme labor- encontró un récord curioso de Tomás Galván: es el primer jugador de River en el Siglo XXI en marcarle cuatro goles en tres partidos en un mismo año a un mismo rival.

River se midió ante el Pirata en tres oportunidades en este 2026. La primera de ellas fue en marzo por la fecha 13 del Apertura, en aquella oportunidad los de Coudet golearon por 3 a 0 y Galván se anotó en el marcador por duplicado. El mediocampista también anotó en la final del Apertura -derrota por 3 a 2- e hizo lo mismo el pasado domingo en la victoria por 3 a 0 en Córdoba en el marco de la jornada 13 del Clausura.

Tomás Galván marcó ante Belgrano. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE