Una de las grandes novelas del mercado de pases de mediados de 2023 fue la llegada de Sebastián Boselli a River. Antes del Mundial Sub 20, el Millonario había posado los ojos en él, pero todo se enfrió cuando Defensor Sporting pidió una suma importante de dinero. El objetivo era venderlo a Europa, pero no llegó ninguna propuesta interesante y semanas más tarde -cuando se pensaba que todo estaba caído- el club de Núñez desembolsó 3,5 millones de dólares por el 70% del pase.

En su primer semestre en el club, Boselli no sumó muchos minutos, pero de cara al comienzo de 2024 tuvo algunas oportunidades e inclusive marcó el primer tanto de River en la Libertadores, fue una carambola contra Deportivo Táchira en Venezuela. Si bien nunca logró afianzarse como titular, para Demichelis fue alternativa tanto de marcador central como de lateral por derecha, cumpliendo un papel correcto.

Estudiantes va a fondo por Boselli

En este mercado de pases, River trajo dos marcadores centrales -Gattoni y Pezzella- y un lateral derecho -Bustos- y en la consideración del Muñeco, el uruguayo está bastante atrás, por tal motivo no ve con malos ojos una salida en este mercado de pases. Estudiantes lo sigue de cerca hace varios días y estaría dispuesto a realizar una oferta interesante por llevárselo. En Núñez pretenden unos 4 millones de dólares para solventar la inversión realizada hace un año. En los próximos días podría haber novedades y Sebastián Boselli pasar al elenco platense.

El Pincha también quiere a Fonseca

Estudiantes de La Plata no solamente pretende a Sebastián Boselli de River sino que también en su momento había tanteado la situación de Federico Gattoni, el central que llegó a préstamo desde Sevilla en este mercado de pases. Lo del ex San Lorenzo quedó en la nada, pero el Pincha siguió interesado en otro futbolista del Millonario y ya hizo averiguaciones. Se trata de Nicolás Fonseca, el volante central uruguayo que desde que llegó Gallardo no sumó minutos.

Nicolás Fonseca. (Foto: IMAGO).

La depuración del plantel de River

El arribo de Marcelo Gallardo en plena competencia y con el libro de pases hizo reconfigurar el armado del plantel de River. Increíblemente, dos futbolistas que llegaron para en este mercado ya dejaron el club –Felipe Peña y Franco Carboni- anteriormente se habían ido Agustín Palavecino, Ezequiel Centurión y Esequiel Barco. Además de Boselli y Fonseca, en los próximos días podrían darse más salidas y los principales apuntados son Enzo Díaz y Pablo César Solari.