Alejandro Garnacho es uno de esos jugadores distintos que dan gusto ver jugar. Desde su aparición en Manchester United deslumbró y eso hizo que tanto la selección española -país donde nació- y Argentina se lo disputen. Garnacho, de padres argentinos optó por representar a la Albiceleste y ya tuvo participación en la Mayor.

¿Garnacho merece Selección?

En la última convocatoria, Lionel Scaloni no citó a Alejandro Garnacho y luego explicó que no veía justo llamarlo para que prácticamente no juegue. Ahora se vendrá un recambio en la Selección Argentina, entre las salidas estará la de Ángel Di María y eso le abre una puerta a Garnacho de volver a ser convocado. Igualmente, para nada está descartado de cara a la Copa América 2024.

Garnacho, entre los mejores del mundo

La IFFHS dio a conocer un ranking de los diez mejores jugadores menores de 20 años del mundo. El mismo es liderado por Jude Bellingham, el inglés que se desempeña en Real Madrid. El podio lo completan Jamal Musiala de Bayern Munich y Gavi de Barcelona. En el ranking se destaca Alejandro Garnacho, el talentoso mediocampista que se dempeña en el Manchester United.

¿Qué es la IFFHS?

La IFFHS es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, se la conoce de tal manera por sus siglas en inglés. Desde sus comienzos -en 1984- la relación entre la IFFHS y la FIFA es muy buena, de hecho, la casa madre del fútbol mundial no solamente la reconoce, sino que también le brinda apoyo logístico, acceso a los archivos históricos y demás cuestiones para que la IFFHS pueda realizar estudios exhaustivos para sus rankings. Entre los miembros de la entidad hay un argentino, Julio Héctor Macías.

Los 10 mejores jugadores sub 20 para la IFFHS

1- Jude Bellingham | Inglaterra, Real Madrid

2- Jamal Musiala | Alemania, Bayern Munich

3- Gavi | España, Barcelona

4- Lamine Yamal | España, Barcelona

5- Warren Zaire-Emery | Francia, PSG

6- Florian Wirtz | Alemania, Bayer Leverkusen

7- Alejandro Garnacho | Argentina, Manchester United

8- Rasmus Hojlund | Dinamarca, Manchester United

9- Pedri | España, Barcelona

10- Endrick | Brasil, Palmeiras