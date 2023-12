Con su gran actuación en la Copa del Mundo de Qatar, Emiliano Martínez no dejó dudas que en 2022 fue el mejor arquero del planeta. De hecho, tanto la FIFA con los Premios The Best como France Football con el premio Lev Yashin en la última ceremonia del Balón de Oro, reconocieron al guardameta de la Selección Argentina y del Aston Villa como el más destacado.

Y en 2023, como no tuvo a su alcance grandes definiciones, al Dibu se le hizo difícil mantenerse en la cima. No obstante, se siguió codeando con otros grandes colegas en su puesto. Así lo reflejó el ranking de la IFFHS, que lo ubicó como el segundo mejor del año por detrás del brasileño Ederson, quien ataja en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

En dicha clasificación confeccionada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, Thibaut Courtois de Real Madrid, a pesar de no haber participado del segundo semestre a causa de una rotura de ligamentos, ocupó el último lugar del podio, relegando a Marc-André Ter Stegen del Barcelona y a Jan Oblak del Atlético de Madrid al cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Por cierto, en otras de las categorías de los premios de la IFFHS 2023, Lionel Messi quedó tercero entre los mejores futbolistas del año. Se ubicó por detrás del noruego del Manchester City Erling Haaland y del francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé, justamente con quienes competirá en los próximo premios de The Best (se celebrarán el 15 de enero del 2024 en Londres).

Además, el capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami quedó por delante de: Rodri Hernández del Manchester City, Jude Bellingham del Real Madrid, Kevin De Bruyne también del City, Harry Kane del Bayern Munich, Bernardo Silva (otro más del conjunto de Pep Guardiola), Vinícius Júnior del Madrid y Lautaro Martínez del Inter de Milán.

El top ten del ranking de los mejores arqueros de 2023 de la IFFHS

Ederson de la Selección de Brasil y Manchester City lideró la clasificación. Luego le siguieron: Emiliano Martínez de la Selección Argentina y Aston Villa, Thibaut Courtois de la Selección de Bélgica y Real Madrid, Marc-André Ter Stegen de Alemania y Barcelona, Jan Oblak de Eslovenia y Atlético de Madrid, Gianluigi Donnarumma de Italia y PSG, Yassine Bounou de Marruecos y Al Hilal, Alisson de Brasil y Liverpool, André Onana (renunció a la Selección de Camerún) y Manchester United y Mike Maignan de Francia y AC Milan.

Emiliano Martínez está cerrando un gran año con el Aston Villa

Más allá de la derrota con el Manchester United 3 a 2 este martes 26 de diciembre, el Aston Villa de Emiliano Martínez está cerrando un gran 2023. En el primer semestre culminó séptimo en la Premier League, lo que le permitió disputar la Conference League, en la que ya clasificó a los Octavos de Final por haber ganado el Grupo E. Además, en el torneo actual de la primera división del fútbol inglés se ubica tercero.