Sebastián Boselli ROMPIÓ EL SILENCIO sobre su posible llegada a River: "No me veo..."

En medio de un mar de informaciones y rumores que surgen en base a las reuniones que existieron recientemente entre su padre y Defensor Sporting, Sebastián Boselli decidió romper el silencio sobre lo que pasará en su futuro para aclarar el panorama.

Desde Uruguay y ya con la pilcha de Defensor Sporting, el campeón del mundo sub 20 habló con ESPN y confesó que por el momento se mantiene al margen de toda la situación: “Yo le pedí a mi papá, que no me tenga tan al tanto de lo que pasa. No quiero volverme loco”.

En una postura de confianza total a lo que puedan decidir su agente y el club a solo una semana del comienzo del mercado, Boselli destacó que desde su perspectiva por ahora “no me veo en ningún lado” ya que no quiere que se le “vaya la cabeza” con supuestos.

Pese a que no quiso dar detalles, durante la nota que se le realizó al defensor de solo 19 años el mismo confirmó que ya hubo algunos contactos con River para su fichaje. Uno que se podría ir enderezando en los próximos días.

El guiño de Sebastián Boselli a River

Igualmente, para la ilusión de todos los hinchas, Boselli le dio un gran guiño a River: “Jugar en Argentina es una linda posibilidad para aprender. Es una linda chance, es un fútbol más dinámico y técnico. Sería un lindo paso, quiero aprender“.