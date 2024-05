Luego del duro golpe por la Copa Argentina ante Temperley, River afrontará su partido ante Argentinos Juniors en el siempre complicado Diego Armando Maradona por la tercera jornada de la Liga Profesional. Los de Martín Demichelis iniciaron el certamen con puntaje perfecto y quieren mantenerlo frente a un rival duro que viene de hacer una muy buena Copa de la Liga.

Martín Demichelis dio a conocer la lista de convocados para el duelo ante el Bicho y lo más llamativo es que entre los convocados no aparece Nacho Fernández. El Cerebro estará ausente ante el Bicho por el golpe sufrido ante Temperley por la Copa Argentina en su espalda. Eso hizo que juegue los últimos minutos del primer tiempo con dolor y que no salga a jugar el complemento. Si bien en River aclaran que no es nada grave, no estaba en condiciones para jugar el próximo sábado.

¿Cómo formaría River contra Argentinos Juniors?

Si bien el entrenador todavía no confirmó el once, lo que se sabe es que habrá cambios respecto al once que viene de igualar -y luego perder por penales- ante Temperley por la Copa Argentina. La probable formación del Millonario ante Argentinos Juniors sería: Franco Armani; Agustín Sant´Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Los citados de River para enfrentar al Tifón de Boyacá. (Foto: @RiverPlate).

¿Qué le queda a River antes del parate por la Copa América?

El Millonario tiene por delante cuatro partidos antes del corte por la Copa América 2024. Una vez que termine el duelo ante el Bicho, River se medirá ante Deportivo Táchira en el Monumental por la sexta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores y, de golear a los venezolanos, muy probablemente termine primero en la tabla general. Luego se verá las caras ante Tigre por la cuarta fecha de la Liga Profesional el 2 de junio y unos días más tarde se verá las caras con Deportivo Riestra en el Guillermo Laza por la quinta jornada del torneo local.

River ya piensa en el mercado de pases

En Núñez el foco está puesto en los últimos partidos del semestre, pero también se trabaja en el mercado de pases, tanto en lo que respecta a altas como a bajas. Se presume que la primera baja confirmada será la de Agustín Palavecino, quien se marchará al Necaxa de México. Por otro lado, quienes podrían dejar Núñez también son David Martínez y Andrés Herrera, además, si llega una oferta importante por Pablo Solari será analizada.

En lo que tiene que ver con las altas, son varios nombres los que aparecen en el radar y ninguno de ellos es concreto. El deseo es sellar el regreso de Germán Pezzella al club. En la ofensiva hay varios atacantes que aparecen en el radar: Luciano Rodríguez, José López, Ignacio Pussetto y Adam Bareiro.