Sorpresa: Diego Martínez lo pidió, Boca no avanzó y Marcelo Gallardo lo podría cerrar como trueque para River

Tanto River como Boca se han movido con fuerza en el libro de pases. Los de la Ribera cerraron 6 altas entre las pretensiones de Diego Martínez y los que el Consejo del Fútbol incorporó como refuerzos. El equipo de Núñez, en tanto, tuvo cambio de entrenador en pleno mercado y con el arribo de Marcelo Gallardo se modificaron las intenciones respecto al armado del plantel.

Con el arribo de Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Marcos Acuña, el propio Gallardo declaró en las últimas horas que River se retiraba del mismo con estas cuatro incorporaciones que se superponían a las que se dieron con Martín Demichelis.

Sin embargo, la referencia del entrenador riverplatense estaba plasmada en lo que respecta a las altas, ya que el “Muñeco” busca que varios futbolistas del plantel actual salgan de la institución porque no serán tenidos en cuenta o correrán por detrás en la consideración.

Enzo Díaz se puede ir de River: lo quiere Sao Paulo

En este contexto, uno de los jugadores que parece tener los días contados en River es Enzo Díaz, más aún con el arribo del “Huevo” en su posición. El ex Talleres perdió consideración para Gallardo y no se descarta su salida. De hecho, desde Sao Paulo, equipo brasileño que ya ha sondeado al lateral izquierdo, no descartan hacer una oferta formal al Millonario por su pase en los próximos días.

Según pudo averiguar BOLAVIP, Sao Paulo tiene entre manos una propuesta para River en la que le ofrecerán un trueque por un futbolista de su plantel y un dinero extra. En concreto, el Tricolor de Brasil buscará a Enzo Díaz con una oferta de 700 mil dólares y el 50% del pase de Giuliano Galoppo, volante argentino que no tiene lugar en el equipo dirigido por Luis Zubeldía.

Giuliano Galoppo, el volante que quiso Boca, puede arribar a River como trueque

Galoppo fue pretendido por Diego Martínez en este mercado de pases pero desde Boca no cerraron su incorporación. En su lugar en el mediocampo arribaron Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y Agustín Martegani, por lo que el Xeneize desistió de ficharlo. Ahora, mediante un intercambio, podría convertirse en refuerzo del River de Gallardo. En las próximas horas, desde Sao Paulo harán formal la propuesta, y si el Millonario acepta, Galoppo será refuerzo de manera inesperada.

¿Giuliano Galoppo a River? Los detalles de un refuerzo inesperado que podría concretarse

En base a la información que obtuvo BOLAVIP, Giuliano Galoppo podría convertirse en refuerzo de River si la oferta de Sao Paulo se hace de manera oficial y el Millonario la acepta. Sin embargo, al estar cerrado el mercado de pases para incorporaciones desde el exterior, el equipo de Marcelo Gallardo no podrá inscribir al ex Banfield hasta diciembre.

Por ende, si el trueque entre Enzo Díaz, Galoppo, River y Sao Paulo se concreta, el volante central llegaría a Núñez a fines de año, cuando el próximo mercado se abra en Argentina en el plano internacional. De todas formas, poseerá el 50% de su pase desde el momento que se cierre la venta del lateral izquierdo a Brasil.

A Galoppo ya se lo pelearon Boca y River en otros mercados

Cuando aún jugaba en Banfield, a mediados de 2022, Boca y River protagonizaron una pequeña novela por su pase y el futbolista había dado su opinión. Debido al presente que atravesaban ambos equipos, donde el conjunto de Núñez tenía un mejor pasar que el del Xeneize, Galoppo se inclinaba por sumarse al equipo que por ese entonces dirigía Marcelo Gallardo.

Sin embargo, las ilusiones de ambos bandos del Superclásicos de contar con su ficha se esfumaron, ya que en ese mismo mercado, Sao Paulo se apareció en Banfield con una oferta de 6 millones de euros y se lo llevaron, dándole un contrato con vigencia hasta junio de 2027.

Diego Martínez lo pidió para Boca como refuerzo pero desde el Consejo del Fútbol no avanzaron más que el envío de una oferta concreta por el 50% de su pase que no prosperó. Ahora, si River acepta la propuesta de Sao Paulo que lo incluye para quedarse con Enzo Díaz, Galoppo será refuerzo del Millonario a fines de este 2024.