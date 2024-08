En el marco del partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional, en el Más Monumental, River empató 0 a 0 en condición de local contra Newell’s, y de esta manera no pudo recortar puntos de distancia a los primeros puestos de la tabla de posiciones del certamen.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que no solo hizo un análisis de lo que fue el rendimiento de sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos, sino que también entre otras cosas, habló de la lesión de Rodrigo Aliendro y de cómo convenció a los refuerzos de llegar al club.

“Yo creo que River es seductor para cualquier futbolista. La sola mención de que sea River el que te va a buscar es una muy buena causa”, comenzó explicando que el club es quien seduce a los jugadores para que se conviertan en refuerzos, más allá de su llamado.

Y agregó valorando la decisión de los jugadores de volver al país: ”A partir de ahí los jugadores que pasan mucho tiempo afuera y acomodan su vida, no solo profesional, está siempre la idea de saber la posición en la que están para volver y ahí necesitás de su disposición para regresar al país”.

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

El análisis del partido

“En el primer tiempo fue un partido en el que no pudimos conectar, salvo en dos o tres ocasiones. No lo hicimos con continuidad producto de la solidez de Newell’s que lo hizo muy bien. En el segundo tiempo tuvimos varias veces a jugadores de frente al arco, con mejores posibilidades de ataque y nos faltó decidir mejor en estas instancias finales para terminar de abrir un partido, que cuando se presenta así, una jugada, una buena decisión te lo abre y cambia el partido. El partido fue así, no tuvimos posibilidades de resolverlo, mismo en la jugada del pase de Lanzini a Meza, que pudo haber sido una jugada para destacar, pero la resolución no fue buena”, comenzó explicando.

“Más allá de los esquemas buscamos tener algunas posibilidades de acuerdo a las características de jugadores que tenemos para fluir con más naturalidad en el juego y encontrar mejor los espacios. Nosotros tenemos jugadores de buena riqueza técnica para generar el uno contra uno por dentro o por fuera, pero los rivales también juegan y cuando no te dejan jugar es difícil. Ahí necesitás de la impronta de los futbolistas para que tomen una buena decisión que abra el partido. Contra Talleres pegamos en el momento justo, hoy no lo pudimos hacer contra un rival que lo hizo muy bien”, sumó con respectos a los esquemas tácticos que utilizó.

La lesión de Rodrigo Aliendro

“Mala suerte lo de Rodrigo, una jugada desafortunada. Esperamos a los estudios de mañana y tomarse un tiempo para saber cómo va su lesión y qué es lo que tiene exactamente para seguir los pasos de su evolución”, comentó referido a la lesión del volante, que se retiró entre lágrimas.

La necesidad de tener tiempo para trabajar

“Los partidos nos van dando un enfoque claro de que nos falta. Creo que más allá de los 5 partidos, el poco tiempo que llevamos, recién esta semana vamos a tener una buena semana de entrenamientos y ganar tiempo es fundamental para nosotros para mejorar en lo que queremos construir, y el tiempo es necesario. Tengo un muy buen plantel, tengo jugadores que están muy dispuestos a construir algo que queremos nosotros, y eso va a depender del tiempo de trabajo. Los partidos nos dan la pauta de que nada va a ser fácil, y nadie te va a regalar nada. Hay que prepararse para eso, elevar nuestra calidad de respuesta física para soportarlo, y tenemos calidad para resolver mejor algunas situaciones”, recalcó.

“Tengo el plantel disponible y debemos buscar la mejor puesta a punto de cada jugador. En base a eso y a la competencia, vamos viendo quién está para jugar y de qué manera nos complementamos para la construcción del equipo”, agregó.

Y cerró: “Creo que para mí ni para ningún entrenador el ideal es subirte a un tren que ya está en marcha, porque tenés que subirte y empezar a trabajar con lo que estás viendo. A veces lo que ves de afuera no te marca que sea una observación real porque estás dentro podés ver otra cosa y entendes que hay situaciones que tenés que controlar. Se va un entrenador, llega otro que tiene que funcionar de la mejor manera para ganar partidos, y si no funciona el problema no suele ser de uno y eso no es así, el problema es de uno cuando decide involucrarse. Yo no tengo problemas en hacerme cargo como lo hice en su momento cuando me fui a Arabia sabiendo que no era el ideal, lo mismo ahora, a partir de ahora es mi responsabilidad que el equipo se conforme de mejores posibilidades y tengo un buen plantel, tengo que disponer de tiempo, y cuando no tenes tiempo el mensaje tiene que ser algo urgente, por eso fue importante pasar la llave contra Talleres. Para adentro dije que fue la victoria de la urgencia, esa fue la primera batalla ganada en poco tiempo, y ahora tenemos que seguir construyendo. No lo pude hacer desde el inicio, ya tendré tiempo para hacerlo en otro momento, ahora cada momento que tengamos para seguir mejorando va a ser importante porque tenemos objetivos hermosos por delante por cumplir”.

El momento de Manuel Lanzini

“Para mí todos los buenos jugadores, que tengan voluntad de mejorar y tengan la inteligencia para asimilar la idea que queremos son bienvenidos. Vengo hablando con Manu, es un jugador que venía con muchas problemáticas y necesitamos que no solo él, sino todos, se pongan a disposición de lo que todos queremos. Hay una gran asimilación del mensaje que intentamos transmitir y necesitamos que todos intentan hacerlo de la mejor manera posible para que para mí sea un problema el armado del equipo con jugadores que estén en buen nivel”, habló sobre el volante que volvió a sumar minutos tras no jugar ante Talleres.