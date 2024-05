Recientemente, River Plate concretó varios retornos de jugadores que habían tenido una primera etapa muy satisfactoria como Ramiro Funes Mori, Matías Kranevitter, Gonzalo Martínez y Manuel Lanzini. Sin embargo, lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de ellos logró tener el rendimiento que los hinchas esperaban.

Inclusive, todos y cada uno de ellos supieron protagonizar severos inconvenientes físicos, a tal punto de que, con la excepción del mediocampista central, los tres restantes no están a disposición del cuerpo técnico liderado por Martín Demichelis en la actualidad. Sí, un panorama realmente complicado para estos referentes.

Así las cosas, desde hace rato se viene hablando sobre la continuidad de algunos de los mencionados. Por ejemplo, Lanzini finaliza su actual contrato con el Millonario el próximo 30 de junio y no hay grandes perspectivas de renovación en el horizonte. A su vez, los demás implicados no tienen su permanencia asegurada ni mucho menos.

Tal es así que, en las últimas horas, el periodista partidario Maximiliano Grillo, de TNT Sports, manifestó que uno de los jugadores mencionados cuenta con grandes chances de marcharse de River en el próximo mercado de pases. Se trata de Funes Mori, cuyos problemas físicos lo han marginado de la actividad en los últimos tiempos.

Ramiro Funes Mori en un entrenamiento de River. (Foto: Prensa River)

El experimentado defensor central de 33 años de edad prácticamente no pudo jugar en este 2024 y esto ha generado un malestar importante entre el cuerpo técnico, el cual cuenta con muy pocos efectivos en la zona central de la defensa. Así las cosas, podría buscarse una transferencia o bien una cesión a préstamo de forma inminente.

No es un detalle menor que Funes Mori tiene contrato vigente con el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2025. Por ende, la opción de la libertad de acción no luce del todo potable salvo que exista un acuerdo entre las partes para concretar la rescisión del mencionado vínculo. Igualmente, no es la solución más apuntada por las autoridades de River.

Como consecuencia de ello, durante las próximas semanas se analizará la situación puntual de Funes Mori y también el contexto global del plantel de River, fundamentalmente en torno a la última línea. Pero lo cierto es que hay muchas dudas con respecto a la continuidad del exjugador de Everton, Villarreal, Al-Nassr y Cruz Azul.

Los números de Funes Mori desde su vuelta

En esta segunda aventura en River, Ramiro Funes Mori solamente pudo ver acción en 17 encuentros oficiales en los que no aportó ni goles ni asistencias.

Los títulos de Funes Mori en River

En River, Ramiro Funes Mori formó parte de la conquista de la Primera B Nacional 2011/2012, el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015, la Copa Libertadores 2015, la Suruga Bank 2015, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023.