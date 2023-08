Así como en el mundo River lograron repatriar a Manuel Lanzini y Ramiro Funes Mori, los dirigentes ya tienen acordado de palabra el retorno de Gonzalo Martínez. Sí, el Pity volverá a ponerse la banda roja tras sus pasos por Atlanta United y Al-Nassr, pero aún no se hizo oficial.

Restan que desde la directiva del Millonario pulan algunos detalles con sus pares árabes para que el ex Huracán pueda volver a jugar en el Monumental y deleitar a todos los hinchas que no dejan de extrañarlo.

Mientras trabajan en los pormenores que sentencien su regreso al club con el que conquistó la CONMEBOL Libertadores en el año 2018 frente a Boca, en donde convirtió el tercer y último gol de aquella jornada en Madrid, se comenzó a hablar de la posición que ocupará en el esquema de Martín Demichelis.

Como aún se mantiene Nicolás De la Cruz, que sería el lugar por decantación que ocuparía el Pity, los hinchas del Millo no encuentran un puesto acorde para que el mendocino se meta entre los once de Demichelis. Pero en las últimas horas se confirmó dónde sería utilizado.

“Pity Martínez viene a competir con Esequiel Barco, no con Pablo Solari. Va a estar para fines de septiembre. Ya tiene el alta médica, pero no el alta futbolística. Ahora vendrá para apoyar” , manifestó el periodista Joaquín Tabares en TyC Sports al momento de referirse al puesto en donde el ex Bayern Múnich piensa al nacido en el municipio de Guaymallén. Es decir que estará más cerca de ser un extremo por izquierda que un volante con ida y vuelta. ¿Cómo rendirá en su posible nueva posición?

El dorsal que podría usar el Pity Martínez

Si Gonzalo Martínez tiene que agarrar alguno de los que está libre, la tiene complicada: sacando la 12 (no tiene dueño por razones obvias), hay que saltar al 28 para encontrar un dorsal que no tiene nadie. Sin embargo, odo puede cambiar si se dan algunas ventas: la salida de Nicolás De la Cruz dejaría habilitada la 11 y podría suceder lo mismo con la 8 de Agustín Palavecino. Habrá que esperar.

Los números del Pity Martínez en River

El exitoso paso de Martínez por River se ve reflejado en sus estadísticas: 35 goles y 34 asistencias en 162 partidos jugados. Además, 4 de esos tantos se los hizo a Boca. En sus títulos obtenidos, se destacan la Supercopa Argentina del 2018 y la Copa Libertadores de ese mismo año.