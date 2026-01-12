Sufre River: Santino Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta

En el actual mercado de pases, uno de los primeros jugadores apuntados por River fue Santino Andino. El atacante cerró un muy buen 2025 desde lo individual pese a irse al descenso con Godoy Cruz de Mendoza, algo que llamó la atención del cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo. Así fue como el Millonario puso manos a la obra.

Pero, más allá de los repetidos intentos de los de Núñez por incorporar al jugador cuyano de 20 años de edad, el panorama nunca se mostró alentador. Es que el propio futbolista dejó en claro que su prioridad era recalar en el continente europeo, por lo que no subió el pulgar pese a la intención del Tomba de transferirlo a River.

En ese sentido, Panathinaikos, uno de los equipos más importantes de Grecia, se posó sobre la figura del jugador de los seleccionados juveniles argentinos. Y, más allá de que las primeras ofertas del equipo europeo no convencieron a Godoy Cruz, la última propuesta formal acercada este mismo lunes parece haber allanado el camino.

Sucede que, según pudo saber BOLAVIP, Panathinaikos elevó un nuevo ofrecimiento, el cual se mostró netamente superador. Fueron nada más ni nada menos que 10,2 millones de euros por el 75% de los derechos económicos de Andino. Es decir, una cantidad de dinero impactante para un elenco que buscará volver a Primera.

Santino Andino podría irse a Grecia. (Foto: Prensa Godoy Cruz)

Como si esto fuese poco, Godoy Cruz podría recibir otros 3,4 millones de la misma moneda por el 25% restante de Andino, en caso de que Panathinaikos no venda al jugador en los próximos dos años. Potencialmente, los mendocinos estarían en condiciones de embolsar la jugosa suma de 13,6 millones de euros por el jugador.

En medio de ese panorama, la operación está cerca de cerrarse. De no mediar imprevistos, en las próximas horas podría existir una confirmación sobre el futuro de Andino en Panathinaikos, lo que terminaría de hacer añicos la ilusión de River de poder hacerse con la ficha de una de las promesas principales del ámbito doméstico.

No es un detalle menor que la última propuesta formal de River por Andino se tradujo en los 5 millones de euros netos por la mitad del pase. Sin embargo, el jugador nunca estuvo predispuesto para recalar en Núñez, algo que no hizo más que dilatar la historia y generar que los griegos cuenten con una nueva posibilidad.

Los números de Andino en Godoy Cruz

Santino Andino acumula 5 anotaciones al cabo de 33 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza.

DATOS CLAVE

Panathinaikos ofertó 10,2 millones de euros por el 75% del pase de Santino Andino.

Godoy Cruz podría recibir hasta 13,6 millones de euros totales por la operación.

River Plate ofertó 5 millones de euros netos por el 50% del pase.

