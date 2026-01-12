Se hartaron: los hinchas de River no quieren a Maher Carrizo y Santino Andino

En este mercado de pases, River ya cerró las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Dos mediocampistas y un lateral izquierdo. Sin embargo, al conjunto Millonario le quedan algunos objetivos por concretar y los mismos pasan por mejorar la zaga central y también el andamiaje ofensivo. Allí está estancado.

Es que los de Núñez enfilaron todos sus cañones hacia las figuras de Maher Carrizo y Santino Andino, dos jóvenes atacantes que supieron llamar la atención en Vélez Sarsfield y Godoy Cruz de Mendoza respectivamente. Pero, pese a poner jugosos ofrecimientos sobre la mesa, River no ha podido avanzar por ninguno de esos nombres propios.

Tanto Carrizo como Andino tienen como prioridad marcharse al continente europeo. Si bien el Fortín y el Tomba se mostraron muy predispuestos a aceptar las condiciones acercadas por River, los futbolistas aguardan por alguna chance del exterior. Esto, como no podía ser de otra manera, generó una cruda reacción en los hinchas Millonarios.

Por intermedio de las redes sociales, los fanáticos del equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo se unificaron en una postura completamente unánime que les baja el pulgar a Carrizo y Andino. Sí, no cayó nada bien el hecho de que ninguno de los dos demostrara interés en recalar en River.

Históricamente, en Núñez se ha acostumbrado a vislumbrar un deseo claro de los jugadores apuntados de ponerse la banda roja. Este no es el caso de los atacantes elegidos por el Muñeco y también por Stefano Di Carlo que, en repetidas oportunidades, dejaron en claro que la meta dista mucho de permanecer en Argentina.

Cabe destacar que, por un lado, Carrizo ha sido protagonista excluyente del 2025 de Vélez pese a exponer una cierta irregularidad. Con 19 años de edad, el oriundo de la provincia de Santiago del Estero ha visto acción reiteradamente en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, donde, de una manera u otra, parece tener las horas contadas.

Paralelamente, el panorama de Andino es diferente. Más allá de sus buenas actuaciones, el jugador cuyano no ha podido evitar el descenso de Godoy Cruz a la segunda categoría del fútbol argentino. Ahora, el camino está allanado para una salida inminente, con Panathinaikos de Grecia picando en punta tras su última oferta.

Las reacciones de los hinchas de River con Carrizo y Andino

DATOS CLAVE

River cerró los fichajes de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña este mercado.

Los atacantes Maher Carrizo y Santino Andino rechazaron a River para priorizar Europa.