Allá por el mes de marzo, bajo la órbita de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River Plate realizó una visita de riesgo a Lanús. Sin embargo, el Millonario de Martín Demichelis, que estaba en formación, se impuso 2-0 con goles de José Paradela y Lucas Beltrán.

En ese entonces, Demichelis protagonizó un cortocircuito con Frank Darío Kudelka, entrenador del Granate. Es que el estratega del Millonario denunció que el equipo fue recibido de manera hostil, sin condiciones básicas como aire acondicionado en el vestuario, además de que el DT de Lanús no saludó al de River.

Allí fue cuando Kudelka redobló la apuesta y cargó las tintas contra Demichelis: “No conozco al director técncio de River. No lo saludé a Demichelis porque no lo vi. Antes del partido no me lo crucé y después yo me fui expulsado y no estuve en la cancha al final. No me parece correcto que se busquen chicanas como lo del aire acondicionado. Hay que tener cuidado con lo que se dice”.

Sin embargo, tres meses y medio después de ese episodio, Kudelka volvió a aparecer en escena. Y, nuevamente en diálogo con ‘ESPN’, se deshizo en elogios hacia el equipo de Demichelis: “River es el mejor equipo hoy, no es casualidad. Vi el otro día el partido contra Defensa y Justicia y vi un equipo de mucha precisión en velocidad”, comenzó señalando.

“Hablo de un juego que me gusta, con mucha presión tras la pérdida, mucha variante a la hora de tener caminos tapados para ascender al campo rival, una voracidad para ir a buscar el resultado. Supo jugar mano a mano porque Defensa tuvo situaciones pero me gustó mucho”, completó.