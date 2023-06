TODA LA VERDAD: Higuaín CONFESÓ por qué no regresó a River después del Mundial de Brasil

Gonzalo Higuaín surgió de las inferiores de River, debutó en la máxima categoría en mayo de 2005 cuando el elenco que era dirigido por Leonardo Astrada enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El tiempo pasó, el Pipita marcó 15 goles (inclusive le hizo un doblete a Boca en el Monumental) y Real Madrid se lo llevó por una extraordinaria suma de 12 millones de euros. Pero los hinchas del Millonario siempre anhelaron por su retorno.

En más de una ocasión, el delantero que también jugó en Juventus, Napoli y Chelsea, se refirió a las posibilidades de pegar la vuelta al fútbol argentino, y siempre se apoyó en la situación económica y social del país. Pero después de mucho tiempo confesó por qué motivo, realmente, no retornó.

Por medio de una charla con Fernando Signorini y Pablo Pécora, el nacido en la ciudad francesa de Brest, aseguró: “Me hubiese encantado volver a River, pero no quería que a mi hija en la escuela le digan ‘che, tu papá es un burro’. Yo quiero que ella crezca en un ambiente sano y bueno” .

“Después del Mundial 2014 entré en una depresión muy fuerte y me apoyé en el mejor deportista de la historia, Michael Jordan. Si él fracasó, ¿cómo no voy a fracasar yo?”, manifestó Higuaín, quien quedó muy sentido tras las finales que perdió con la Selección Argentina.

Incluso, el ex jugador de River explicó cómo hizo para poder salir hacia adelante: “Me apoyé en sus frases y eso me hizo salir adelante. A los 2 años hago el récord de goles en Italia y a los 3 años me venden por 90 millones a la Juventus. Mi carrera habla por sí sola”, completó.