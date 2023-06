Tras su no a River, Demichelis fue contundente sobre Otamendi: "Le deseo que..."

Tras haber renovado su contrato con el Benfica, se terminó el sueño de muchos de ver a Nicolás Otamendi con la camiseta de River. Pese al coqueteo de los últimos meses, el zaguero eligió quedarse en Europa para aprovechar el gran momento futbolístico que vive a sus 35 años.

Uno de los que había jugado sus fichas para que se diera la llegada del central al Millonario fue Martín Demichelis, quien le dedicó varias declaraciones en diferentes conferencias de prensas. El lunes, post triunfo ante Banfield, el DT fue contundente sobre la renovación del surgido en Vélez.

“Con Nico Otamendi, como colegas que fuimos, compartimos cosas cercanas en su momento en Manchester, familiarmente hablando. Le deseo que termine su carrera de la mejor manera”, declaró el director técnico sobre su ex compañero en el Manchester City.

Y cerró: “Él ha firmado como todos saben su renovación ahí y seguramente esté feliz. No hubo comunicación con él en estos días: me ocupa el plantel que tengo y sé valorarlo. Ya llegará el momento de hablar del mercado cuando finalice el torneo. No es justo hacerlo ahora”.