En medio de la fecha FIFA, teniendo en cuenta el parate de la Copa de la Liga, en el estadio de River, el Más Monumental, la cantante María Becerra realizó un show musical el pasado viernes, y este sábado 23 de marzo cerrará su gira con su segunda presentación.

Horas antes del inicio del mismo, ocurrió una situación que generó preocupación, ya que en el estadio ubicado en el barrio porteño de Núñez se produjo un incendio debido a que explotó un tanque de oxígeno y el fuego comenzó a esparcirse cerca de donde se encontraba el público esperando por la apertura de puertas.

Según lo informado por el periodista de TNT Sports, Maxi Grillo, este incendio comenzó cuando dos personas manipulando pirotecnia, y rápidamente los bomberos pudieron controlarlo para que la situación no pase a mayores. Además, sumó que las dos personas están fuera de peligro, que no hubo personal herido y que no se ocasionó ningún daño para el club.

Por otro lado, desde el Diario La Nación, también agregaron que por este incendio desde la organización del evento tuvieron que solicitar a la Brigada de Explosivos, debido a que el incendio se produjo en cercanías a otro contenedor con pirotecnia.

Finalmente, con respecto a una posible suspensión de este recital, el Diario Olé informó que el show de la cantante argentina de 24 años no corre peligro y se realizará sin inconvenientes.

River se refirió al incendio

“Se incendió un contenedor fuera del Estadio, en un lugar a donde no tiene acceso el público. Había dos personas manipulando pirotecnia y comenzó un incendio, que fue controlado rápidamente por personal de Bomberos. Las dos personas están fuera de peligro. No se ocasionó ningún daño para el club y no hubo personal del Club herido”, informaron desde el Millonario.